17:24 02.01.2023 (обновлено: 19:49 02.01.2023)
СБУ заявила о подозрении главе ЦБ России Набиуллиной
СБУ заявила о подозрении главе Банка России Эльвире Набиуллиной
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
По мнению киевских силовиков, у них есть доказательства того, что Набиуллина "участвовала в финансировании российских военных и оборонно-промышленного комплекса".
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"Именно она организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины", — говорится в публикации.
Ранее СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, официального представителя МИД Марию Захарову и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Их обвинили в "посягательстве на территориальную целостность" Украины. В этот список попали также другие члены Совбеза и представители военного командования России. Речь, в частности, идет об официальном представителе Минобороны Игоре Конашенкове и командующем группировкой сил в зоне специальной военной операции Сергее Суровикине.
Также СБУ объявила о розыске директора ФСБ Александра Бортникова, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы МВД Владимира Колокольцева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева, секретаря Совбеза России Николая Патрушева.
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