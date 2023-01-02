https://ria.ru/20230102/sammit-1842868584.html

В пресс-службе Зеленского назвали дату проведения саммита Украина — ЕС

В пресс-службе Зеленского назвали дату проведения саммита Украина — ЕС - РИА Новости, 02.01.2023

В пресс-службе Зеленского назвали дату проведения саммита Украина — ЕС

Саммит Украина — ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, следует из сообщения пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T20:08

2023-01-02T20:08

2023-01-02T20:49

в мире

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

киев

украина

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Саммит Украина — ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, следует из сообщения пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского. На сайте главы государства опубликовали сообщение о его телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Среди прочего упоминается, что стороны обсудили ожидаемые результаты грядущих переговоров, намеченных на 3 февраля. Кроме того, стороны условились активизировать подготовительную работу в рамках предстоящего саммита.

https://ria.ru/20230102/ursula-1842849161.html

киев

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Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, киев, украина, евросоюз, еврокомиссия