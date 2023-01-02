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В пресс-службе Зеленского назвали дату проведения саммита Украина — ЕС - РИА Новости, 02.01.2023
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В пресс-службе Зеленского назвали дату проведения саммита Украина — ЕС
В пресс-службе Зеленского назвали дату проведения саммита Украина — ЕС - РИА Новости, 02.01.2023
В пресс-службе Зеленского назвали дату проведения саммита Украина — ЕС
Саммит Украина — ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, следует из сообщения пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T20:08
2023-01-02T20:49
в мире
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
киев
украина
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Саммит Украина — ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, следует из сообщения пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского. На сайте главы государства опубликовали сообщение о его телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Среди прочего упоминается, что стороны обсудили ожидаемые результаты грядущих переговоров, намеченных на 3 февраля. Кроме того, стороны условились активизировать подготовительную работу в рамках предстоящего саммита.
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в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, киев, украина, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Киев, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
20:08 02.01.2023 (обновлено: 20:49 02.01.2023)
 
В пресс-службе Зеленского назвали дату проведения саммита Украина — ЕС

Пресс-служба Зеленского анонсировала саммит Украина — Евросоюз в Киеве 3 февраля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Саммит Украина — ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, следует из сообщения пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского.
На сайте главы государства опубликовали сообщение о его телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Среди прочего упоминается, что стороны обсудили ожидаемые результаты грядущих переговоров, намеченных на 3 февраля.
Кроме того, стороны условились активизировать подготовительную работу в рамках предстоящего саммита.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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В миреВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенКиевУкраинаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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