https://ria.ru/20230102/peregovory-1842848296.html

Главы МИД Австрии и Индии призвали к мирным переговорам по Украине

Главы МИД Австрии и Индии призвали к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 02.01.2023

Главы МИД Австрии и Индии призвали к мирным переговорам по Украине

Австрия и Индия на уровне глав МИД призвали к мирным переговорам по Украине, заявили на пресс-конференции в Вене в понедельник, соответственно, министры... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:04

2023-01-02T16:04

2023-01-02T16:04

в мире

субраманиам джайшанкар

александер шалленберг

украина

россия

индия

австрия

запорожская аэс

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ВЕНА, 2 янв - РИА Новости. Австрия и Индия на уровне глав МИД призвали к мирным переговорам по Украине, заявили на пресс-конференции в Вене в понедельник, соответственно, министры Александер Шалленберг и Субраманьям Джайшанкар. "Индии отводится большая роль в этой связи, премьер-министр (Индии Нарендра) Моди остается одним из немногих, кто регулярно ведет переговоры с обеими сторонами - с Россией и с Украиной... У нас также высокие ожидания от председательства Индии в G20... Наша цель должна заключаться в восстановлении мира, чтобы дипломатия снова могла была подключена на Украине. Мы еще не настолько продвинулись, решение все еще пытаются найти на поле боя... но мы не должны забывать о нашей цели", - заявил австрийский министр. Он добавил, что "мира можно достичь за столом переговоров, а не на поле боя, и эта война также не станет исключением". Мирные переговоры по украинскому конфликту "не могут состояться без Украины", подчеркнул Шалленберг. "Мы настаиваем на переговорах. Премьер-министр недавно провел переговоры не только с президентом Зеленским, но и с президентом (России Владимиром) Путиным... Я сам говорил с министрами иностранных дел (РФ) Лавровым и (Украины) Кулебой", - заявил глава МИД Индии Джайшанкар, добавив, что мировое сообщество призывает к "завершению этого конфликта или к возвращению к переговорам". Он отметил "специфические проблемы" в связи с текущей ситуацией на Украине, упомянув, в частности, о ядерной безопасности на Запорожской АЭС. По словам министра, во вторник он намерен обсудить эту тему на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Джайшанкар указал на то, что украинский конфликт также привел к росту цен на продовольствие и топливо в мире, что "очень болезненно" сказалось на значительной части развивающихся стран.

https://ria.ru/20221231/opros-1842653333.html

https://ria.ru/20221226/peregovory-1841529785.html

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в мире, субраманиам джайшанкар, александер шалленберг, украина, россия, индия, австрия, запорожская аэс, большая двадцатка