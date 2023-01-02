Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Австрии и Индии призвали к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/peregovory-1842848296.html
Главы МИД Австрии и Индии призвали к мирным переговорам по Украине
Главы МИД Австрии и Индии призвали к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 02.01.2023
Главы МИД Австрии и Индии призвали к мирным переговорам по Украине
Австрия и Индия на уровне глав МИД призвали к мирным переговорам по Украине, заявили на пресс-конференции в Вене в понедельник, соответственно, министры... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:04
2023-01-02T16:04
в мире
субраманиам джайшанкар
александер шалленберг
украина
россия
индия
австрия
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
ВЕНА, 2 янв - РИА Новости. Австрия и Индия на уровне глав МИД призвали к мирным переговорам по Украине, заявили на пресс-конференции в Вене в понедельник, соответственно, министры Александер Шалленберг и Субраманьям Джайшанкар. "Индии отводится большая роль в этой связи, премьер-министр (Индии Нарендра) Моди остается одним из немногих, кто регулярно ведет переговоры с обеими сторонами - с Россией и с Украиной... У нас также высокие ожидания от председательства Индии в G20... Наша цель должна заключаться в восстановлении мира, чтобы дипломатия снова могла была подключена на Украине. Мы еще не настолько продвинулись, решение все еще пытаются найти на поле боя... но мы не должны забывать о нашей цели", - заявил австрийский министр. Он добавил, что "мира можно достичь за столом переговоров, а не на поле боя, и эта война также не станет исключением". Мирные переговоры по украинскому конфликту "не могут состояться без Украины", подчеркнул Шалленберг. "Мы настаиваем на переговорах. Премьер-министр недавно провел переговоры не только с президентом Зеленским, но и с президентом (России Владимиром) Путиным... Я сам говорил с министрами иностранных дел (РФ) Лавровым и (Украины) Кулебой", - заявил глава МИД Индии Джайшанкар, добавив, что мировое сообщество призывает к "завершению этого конфликта или к возвращению к переговорам". Он отметил "специфические проблемы" в связи с текущей ситуацией на Украине, упомянув, в частности, о ядерной безопасности на Запорожской АЭС. По словам министра, во вторник он намерен обсудить эту тему на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Джайшанкар указал на то, что украинский конфликт также привел к росту цен на продовольствие и топливо в мире, что "очень болезненно" сказалось на значительной части развивающихся стран.
https://ria.ru/20221231/opros-1842653333.html
https://ria.ru/20221226/peregovory-1841529785.html
украина
россия
индия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, субраманиам джайшанкар, александер шалленберг, украина, россия, индия, австрия, запорожская аэс, большая двадцатка
В мире, Субраманиам Джайшанкар, Александер Шалленберг, Украина, Россия, Индия, Австрия, Запорожская АЭС, Большая двадцатка
16:04 02.01.2023
 
Главы МИД Австрии и Индии призвали к мирным переговорам по Украине

Главы МИД Австрии и Индии Шалленберг и Джайшанкар призвали к мирным переговорам по Украине

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 янв - РИА Новости. Австрия и Индия на уровне глав МИД призвали к мирным переговорам по Украине, заявили на пресс-конференции в Вене в понедельник, соответственно, министры Александер Шалленберг и Субраманьям Джайшанкар.
"Индии отводится большая роль в этой связи, премьер-министр (Индии Нарендра) Моди остается одним из немногих, кто регулярно ведет переговоры с обеими сторонами - с Россией и с Украиной... У нас также высокие ожидания от председательства Индии в G20... Наша цель должна заключаться в восстановлении мира, чтобы дипломатия снова могла была подключена на Украине. Мы еще не настолько продвинулись, решение все еще пытаются найти на поле боя... но мы не должны забывать о нашей цели", - заявил австрийский министр.
Флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 17:32Специальная военная операция на Украине
Опрос: треть немцев считают, что Запад должен склонить Киев к переговорам
Он добавил, что "мира можно достичь за столом переговоров, а не на поле боя, и эта война также не станет исключением". Мирные переговоры по украинскому конфликту "не могут состояться без Украины", подчеркнул Шалленберг.
"Мы настаиваем на переговорах. Премьер-министр недавно провел переговоры не только с президентом Зеленским, но и с президентом (России Владимиром) Путиным... Я сам говорил с министрами иностранных дел (РФ) Лавровым и (Украины) Кулебой", - заявил глава МИД Индии Джайшанкар, добавив, что мировое сообщество призывает к "завершению этого конфликта или к возвращению к переговорам".
Он отметил "специфические проблемы" в связи с текущей ситуацией на Украине, упомянув, в частности, о ядерной безопасности на Запорожской АЭС. По словам министра, во вторник он намерен обсудить эту тему на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Джайшанкар указал на то, что украинский конфликт также привел к росту цен на продовольствие и топливо в мире, что "очень болезненно" сказалось на значительной части развивающихся стран.
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 22:15Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева
 
В миреСубраманиам ДжайшанкарАлександер ШалленбергУкраинаРоссияИндияАвстрияЗапорожская АЭСБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала