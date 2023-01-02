Главы МИД Австрии и Индии призвали к мирным переговорам по Украине
Главы МИД Австрии и Индии Шалленберг и Джайшанкар призвали к мирным переговорам по Украине
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
ВЕНА, 2 янв - РИА Новости. Австрия и Индия на уровне глав МИД призвали к мирным переговорам по Украине, заявили на пресс-конференции в Вене в понедельник, соответственно, министры Александер Шалленберг и Субраманьям Джайшанкар.
"Индии отводится большая роль в этой связи, премьер-министр (Индии Нарендра) Моди остается одним из немногих, кто регулярно ведет переговоры с обеими сторонами - с Россией и с Украиной... У нас также высокие ожидания от председательства Индии в G20... Наша цель должна заключаться в восстановлении мира, чтобы дипломатия снова могла была подключена на Украине. Мы еще не настолько продвинулись, решение все еще пытаются найти на поле боя... но мы не должны забывать о нашей цели", - заявил австрийский министр.
Он добавил, что "мира можно достичь за столом переговоров, а не на поле боя, и эта война также не станет исключением". Мирные переговоры по украинскому конфликту "не могут состояться без Украины", подчеркнул Шалленберг.
"Мы настаиваем на переговорах. Премьер-министр недавно провел переговоры не только с президентом Зеленским, но и с президентом (России Владимиром) Путиным... Я сам говорил с министрами иностранных дел (РФ) Лавровым и (Украины) Кулебой", - заявил глава МИД Индии Джайшанкар, добавив, что мировое сообщество призывает к "завершению этого конфликта или к возвращению к переговорам".
Он отметил "специфические проблемы" в связи с текущей ситуацией на Украине, упомянув, в частности, о ядерной безопасности на Запорожской АЭС. По словам министра, во вторник он намерен обсудить эту тему на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Джайшанкар указал на то, что украинский конфликт также привел к росту цен на продовольствие и топливо в мире, что "очень болезненно" сказалось на значительной части развивающихся стран.