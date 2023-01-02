https://ria.ru/20230102/nato-1842859607.html
"Породит хаос". Слова Столтенберга о России повергли британцев в ужас
"Породит хаос". Слова Столтенберга о России повергли британцев в ужас - РИА Новости, 02.01.2023
"Породит хаос". Слова Столтенберга о России повергли британцев в ужас
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего готовиться к затяжному конфликту с Россией на РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T17:54
2023-01-02T17:54
2023-01-02T17:54
политика
россия
нато
украина
йенс столтенберг
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего готовиться к затяжному конфликту с Россией на Украине."Он здесь главный нарушитель спокойствия. Альянсу выгодна война в долгосрочной перспективе", — отметил Tiny Timmy."Столтенберг — один из основных инициаторов этого хаоса и кошмара. Он не собирается останавливаться", — написали в комментариях."Следует задать вопрос, почему глава НАТО делает такие нелепые заявления, выходящие за рамки его компетенции?" — поинтересовался MrBond."Генеральный секретарь альянса разжигает третью мировую", — заметил petemus1."Интересно, акциями каких оборонных компаний он владеет?" — задался вопросом еще один пользователь."Не лучше ли начать мирные переговоры вместо того, чтобы затягивать боевые действия?" — предложил участник беседы."Если бы НАТО не двинулась на восток, этого конфликта никогда не было бы", — напомнил Michael Stewart 70.Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией на Украине. По его мнению, Киев остро нуждается в долгосрочной военной поддержке для заключения мирного соглашения на условиях украинских властей.В России неоднократно подчеркивали, что Запад стремится затянуть военные действия поставками оружия и боеприпасов ВСУ. В Минобороны предупредили, что склады с западной боевой техникой станут легитимными целями для ВКС России в соседнем государстве.
https://ria.ru/20230102/kollaps-1842846425.html
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политика, россия, нато, украина, йенс столтенберг
Политика, Россия, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг
"Породит хаос". Слова Столтенберга о России повергли британцев в ужас
Читатели DM резко ответили Столтенбергу, призвавшему готовиться к долгой войне с Россией
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали
генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего готовиться к затяжному конфликту с Россией на Украине.
"Он здесь главный нарушитель спокойствия. Альянсу выгодна война в долгосрочной перспективе", — отметил Tiny Timmy.
"Столтенберг — один из основных инициаторов этого хаоса и кошмара. Он не собирается останавливаться", — написали в комментариях.
"Ага, давайте отдадим миллиарды оружейным гигантам и их акционерам, а потом замерзнем насмерть в своих домах", — сыронизировал steve wicks.
"Следует задать вопрос, почему глава НАТО делает такие нелепые заявления, выходящие за рамки его компетенции?" — поинтересовался MrBond.
"Генеральный секретарь альянса разжигает третью мировую", — заметил petemus1.
"Интересно, акциями каких оборонных компаний он владеет?" — задался вопросом еще один пользователь.
"Не лучше ли начать мирные переговоры вместо того, чтобы затягивать боевые действия?" — предложил участник беседы.
"Если бы НАТО не двинулась на восток, этого конфликта никогда не было бы", — напомнил Michael Stewart 70.
Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией на Украине. По его мнению, Киев
остро нуждается в долгосрочной военной поддержке для заключения мирного соглашения на условиях украинских властей.
В России неоднократно подчеркивали, что Запад стремится затянуть военные действия поставками оружия и боеприпасов ВСУ
. В Минобороны предупредили, что склады с западной боевой техникой станут легитимными целями для ВКС
России в соседнем государстве.