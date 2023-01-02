01:23 02.01.2023 (обновлено: 06:22 02.01.2023)
Проезд по Московскому скоростному диаметру для транзитных авто стал платным
Проезд по Московскому скоростному диаметру для транзита стал платным со второго января
Московский скоростной диаметр. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Московский скоростной диаметр для транзитных автомобилей стал платным, за проезд нужно будет заплатить 950 рублей.
Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Московский скоростной диаметр будет работать как внутригородская магистраль для жителей города и области. Поэтому на основе предложений экспертов и москвичей была формирована механика работы платного проезда по МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал транзитный трафик.
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Со 2 января МСД становится платным для транзитных автомобилей, тариф будет составлять 950 рублей. Оплатить проезд можно с помощью сайта, приложения "Парковки России". Платно проехать по МСД смогут транзитные автомобили с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение 2 часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов. Контроль проезда будет осуществляться с помощью действующей системы фотовидеофиксации.
При этом бесплатный проезд сохранен для всех легковых автомобилей с номерами Москвы и области, наземного городского транспорта с номерами Москвы и области, такси, имеющих лицензии на работу в Москве и области, а также для междугородних автобусов. Транзит грузового транспорта без пропуска запрещен.
Московский скоростной диаметр – бессветофорная магистраль, которая, объединив Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, пройдет от платной дороги Москва – Санкт-Петербург до Симферопольского шоссе с ответвлением на строящуюся трассу М-12 Москва – Казань.
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