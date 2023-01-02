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В Москве изменилась стоимость некоторых транспортных тарифов - РИА Новости, 02.01.2023
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В Москве изменилась стоимость некоторых транспортных тарифов
В Москве изменилась стоимость некоторых транспортных тарифов - РИА Новости, 02.01.2023
В Москве изменилась стоимость некоторых транспортных тарифов
Стоимость некоторых тарифов в московском транспорте изменилась в понедельник, они были проиндексированы ниже уровня инфляции, сообщили в столичном департаменте... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T00:39
2023-01-02T02:13
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Стоимость некоторых тарифов в московском транспорте изменилась в понедельник, они были проиндексированы ниже уровня инфляции, сообщили в столичном департаменте транспорта.Так, разовая поездка по "Единому" билету изменилась на 1 рубль — с 61 рубля до 62, а стоимость билета на две поездки увеличилась на 2 рубля соответственно — 124 рубля вместо 122 рублей. Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменилась на 4 рубля, теперь она составляет 50 рублей, по тарифу 90 минут – 75 рублей вместо 69 рублей.Максимальная сумма, на которую теперь можно пополнить "Тройку", выросла больше чем в 3 раза — до 10 тысяч рублей. Это сделано для удобства пассажиров, которые оплачивают транспортной картой не только проезд в транспорте, но и поездки на Аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение Зоопарка, Планетария и музеев.Помимо этого, для обучающихся появился "Единый" билет на метро и наземный транспорт, его цена составляет 715 рублей на 30 дней и 2055 рублей на 90 дней.Летом 2023 года для билетов на 365 дней станет доступна функция "заморозки". Пассажир сможет "заморозить" свой билет на срок 14 дней, если временно не пользуется проездным. Также появится возможность привязки абонементов для проезда по биометрии.Что не поменяетсяВторой год подряд не меняется стоимость проезда по биометрии — 46 рублей. Также пятый год подряд остается прежней стоимость билета на 365 дней в центральной зоне и "Пригороде" — 19 500 и 24 450 рублей. Не изменилась и цена годового билета "Автобус-трамвай" (ТАТ) — 14 000 рублей.К тому же продолжит действовать акция "Время ранних", которая дает 50% на проезд вне утреннего часа пик для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий, ее продлили до 31 марта 2023 года.
https://ria.ru/20221222/transport-1840583783.html
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москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
00:39 02.01.2023 (обновлено: 02:13 02.01.2023)
 
В Москве изменилась стоимость некоторых транспортных тарифов

В Москве изменились транспортные тарифы, они были проиндексированы ниже уровня инфляции

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПоезд на станции "Славянский бульвар" линии МЦД-1
Поезд на станции Славянский бульвар линии МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поезд на станции "Славянский бульвар" линии МЦД-1. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Стоимость некоторых тарифов в московском транспорте изменилась в понедельник, они были проиндексированы ниже уровня инфляции, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Так, разовая поездка по "Единому" билету изменилась на 1 рубль — с 61 рубля до 62, а стоимость билета на две поездки увеличилась на 2 рубля соответственно — 124 рубля вместо 122 рублей. Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменилась на 4 рубля, теперь она составляет 50 рублей, по тарифу 90 минут – 75 рублей вместо 69 рублей.
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Максимальная сумма, на которую теперь можно пополнить "Тройку", выросла больше чем в 3 раза — до 10 тысяч рублей. Это сделано для удобства пассажиров, которые оплачивают транспортной картой не только проезд в транспорте, но и поездки на Аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение Зоопарка, Планетария и музеев.
Помимо этого, для обучающихся появился "Единый" билет на метро и наземный транспорт, его цена составляет 715 рублей на 30 дней и 2055 рублей на 90 дней.
Летом 2023 года для билетов на 365 дней станет доступна функция "заморозки". Пассажир сможет "заморозить" свой билет на срок 14 дней, если временно не пользуется проездным. Также появится возможность привязки абонементов для проезда по биометрии.
Что не поменяется
Второй год подряд не меняется стоимость проезда по биометрии — 46 рублей. Также пятый год подряд остается прежней стоимость билета на 365 дней в центральной зоне и "Пригороде" — 19 500 и 24 450 рублей. Не изменилась и цена годового билета "Автобус-трамвай" (ТАТ) — 14 000 рублей.
К тому же продолжит действовать акция "Время ранних", которая дает 50% на проезд вне утреннего часа пик для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий, ее продлили до 31 марта 2023 года.
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