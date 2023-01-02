https://ria.ru/20230102/moravetskiy-1842856198.html
Моравецкий хочет напомнить Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры
Моравецкий хочет напомнить Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры - РИА Новости, 02.01.2023
Моравецкий хочет напомнить Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T17:21
2023-01-02T17:21
2023-01-02T17:55
в мире
матеуш моравецкий
денис шмыгаль
степан бандера
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верховная рада украины
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ВАРШАВА, 2 янв — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры.Ранее Верховная рада разместила в Twitter информацию о дне рождения националиста. Отвечая на вопрос о реакции Варшавы на эту публикацию, польский премьер подчеркнул, что считает такие действия недопустимыми. По его словам, Верховная рада "напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен". Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* (ОУН*) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*. УПА* сформировали в октябре 1942 года, и, хотя ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины, она воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.В Польше Волынскую резню расценивают как геноцид, и эта трагедия до сих пор остается главным краеугольным камнем в отношениях Варшавы и Киева.Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. Согласно версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. При этом свои потери Киев оценивает в 10-20 тысяч человек.Верховная рада также приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты выразили мнение, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833663974.html
https://ria.ru/20221115/polsha-1831548898.html
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в мире, матеуш моравецкий, денис шмыгаль, степан бандера, польша, украина, россия, верховная рада украины, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов
В мире, Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль, Степан Бандера, Польша, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов
17:21 02.01.2023 (обновлено: 17:55 02.01.2023)
Моравецкий хочет напомнить Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры
Премьер Польши при первой встрече напомнит Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры
ВАРШАВА, 2 янв — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры.
Ранее Верховная рада разместила в Twitter информацию о дне рождения националиста. Отвечая на вопрос о реакции Варшавы на эту публикацию, польский премьер подчеркнул, что считает такие действия недопустимыми.
"Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны. <...> В моем первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень-очень однозначно", — сказал Моравецкий.
По его словам, Верховная рада "напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен".
Степан Бандера
был лидером Организации украинских националистов
* (ОУН*) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*. УПА* сформировали в октябре 1942 года, и, хотя ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины, она воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
В Польше Волынскую резню расценивают как геноцид, и эта трагедия до сих пор остается главным краеугольным камнем в отношениях Варшавы и Киева.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. Согласно версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. При этом свои потери Киев оценивает в 10-20 тысяч человек.
Верховная рада также приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты выразили мнение, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Запрещенная в России экстремистская организация.