https://ria.ru/20230102/mechta-1842805414.html

Глава Минсельхоза исполнил мечту 11-летней девочки попасть в цирк

Глава Минсельхоза исполнил мечту 11-летней девочки попасть в цирк - РИА Новости, 02.01.2023

Глава Минсельхоза исполнил мечту 11-летней девочки попасть в цирк

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев исполнил новогоднюю мечту 11-летней москвички Марии Шевлягиной - девочка увидела цирковое представление и... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:31

2023-01-02T10:31

2023-01-02T10:31

новый год — 2023

общество

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

елка желаний

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев исполнил новогоднюю мечту 11-летней москвички Марии Шевлягиной - девочка увидела цирковое представление и вдобавок смогла попасть за кулисы. Глава Минсельхоза ранее в ходе ставшей традицией всероссийской акции "Елка желаний" выбрал шар с мечтой Маши попасть в цирк среди других детских пожеланий и помог ее осуществить. Девочка смогла не только посмотреть новогоднее представление Московского цирка на Цветном бульваре, одного из старейших в России, но также побывать и за кулисами, и в рабочем кабинете его самого знаменитого директора - Юрия Никулина. Глава Минсельхоза после представления лично поздравил Машу и ее маму с Новым годом. Девочка подарила ему новогодний сувенир. "Машенька, спасибо тебе большое! Новый год - видишь, все желания, все мечты сбудутся!" - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20221231/podarok-1842624245.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), елка желаний