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Глава Минсельхоза исполнил мечту 11-летней девочки попасть в цирк
Глава Минсельхоза исполнил мечту 11-летней девочки попасть в цирк - РИА Новости, 02.01.2023
Глава Минсельхоза исполнил мечту 11-летней девочки попасть в цирк
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев исполнил новогоднюю мечту 11-летней москвички Марии Шевлягиной - девочка увидела цирковое представление и... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:31
2023-01-02T10:31
2023-01-02T10:31
новый год — 2023
общество
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
елка желаний
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев исполнил новогоднюю мечту 11-летней москвички Марии Шевлягиной - девочка увидела цирковое представление и вдобавок смогла попасть за кулисы. Глава Минсельхоза ранее в ходе ставшей традицией всероссийской акции "Елка желаний" выбрал шар с мечтой Маши попасть в цирк среди других детских пожеланий и помог ее осуществить. Девочка смогла не только посмотреть новогоднее представление Московского цирка на Цветном бульваре, одного из старейших в России, но также побывать и за кулисами, и в рабочем кабинете его самого знаменитого директора - Юрия Никулина. Глава Минсельхоза после представления лично поздравил Машу и ее маму с Новым годом. Девочка подарила ему новогодний сувенир. "Машенька, спасибо тебе большое! Новый год - видишь, все желания, все мечты сбудутся!" - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20221231/podarok-1842624245.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), елка желаний
Новый год — 2023, Общество, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Елка желаний
Глава Минсельхоза исполнил мечту 11-летней девочки попасть в цирк
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев исполнил мечту 11-летней девочки Маши попасть в цирк