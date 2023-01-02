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Глава Минсельхоза исполнил мечту 11-летней девочки попасть в цирк - РИА Новости, 02.01.2023
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Глава Минсельхоза исполнил мечту 11-летней девочки попасть в цирк
Глава Минсельхоза исполнил мечту 11-летней девочки попасть в цирк - РИА Новости, 02.01.2023
Глава Минсельхоза исполнил мечту 11-летней девочки попасть в цирк
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев исполнил новогоднюю мечту 11-летней москвички Марии Шевлягиной - девочка увидела цирковое представление и... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:31
2023-01-02T10:31
новый год — 2023
общество
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
елка желаний
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев исполнил новогоднюю мечту 11-летней москвички Марии Шевлягиной - девочка увидела цирковое представление и вдобавок смогла попасть за кулисы. Глава Минсельхоза ранее в ходе ставшей традицией всероссийской акции "Елка желаний" выбрал шар с мечтой Маши попасть в цирк среди других детских пожеланий и помог ее осуществить. Девочка смогла не только посмотреть новогоднее представление Московского цирка на Цветном бульваре, одного из старейших в России, но также побывать и за кулисами, и в рабочем кабинете его самого знаменитого директора - Юрия Никулина. Глава Минсельхоза после представления лично поздравил Машу и ее маму с Новым годом. Девочка подарила ему новогодний сувенир. "Машенька, спасибо тебе большое! Новый год - видишь, все желания, все мечты сбудутся!" - сказал Патрушев.
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общество, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), елка желаний
Новый год — 2023, Общество, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Елка желаний
10:31 02.01.2023
 
Глава Минсельхоза исполнил мечту 11-летней девочки попасть в цирк

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев исполнил мечту 11-летней девочки Маши попасть в цирк

© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФМинистр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев исполнил новогоднюю мечту 11-летней москвички Марии Шевлягиной - девочка увидела цирковое представление и вдобавок смогла попасть за кулисы.
Глава Минсельхоза ранее в ходе ставшей традицией всероссийской акции "Елка желаний" выбрал шар с мечтой Маши попасть в цирк среди других детских пожеланий и помог ее осуществить.
Девочка смогла не только посмотреть новогоднее представление Московского цирка на Цветном бульваре, одного из старейших в России, но также побывать и за кулисами, и в рабочем кабинете его самого знаменитого директора - Юрия Никулина.
Глава Минсельхоза после представления лично поздравил Машу и ее маму с Новым годом. Девочка подарила ему новогодний сувенир. "Машенька, спасибо тебе большое! Новый год - видишь, все желания, все мечты сбудутся!" - сказал Патрушев.
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Новый год — 2023ОбществоДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Елка желаний
 
 
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