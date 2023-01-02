https://ria.ru/20230102/mechta-1842803265.html

Новак подарил мальчику из Москвы мяч, подписанный игроками ФК "Спартак"

Новак подарил мальчику из Москвы мяч, подписанный игроками ФК "Спартак" - РИА Новости, 02.01.2023

Новак подарил мальчику из Москвы мяч, подписанный игроками ФК "Спартак"

Вице-премьер РФ Александр Новак подарил Сереже из Москвы, мечтавшему встретиться с игроками футбольного клуба "Спартак", подписанный командой мяч и пообещал... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:16

2023-01-02T10:16

2023-01-02T10:16

новый год — 2023

александр новак

москва

россия

франция

спартак москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841861299_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_67504588c582a49af4ce97287876e4e4.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак подарил Сереже из Москвы, мечтавшему встретиться с игроками футбольного клуба "Спартак", подписанный командой мяч и пообещал отвести на игру с "Локомотивом" в феврале. Мальчик, чью мечту Новак пообещал исполнить в рамках всероссийской акции "Елка желаний", рассказал, что и сам играет футбол и даже ходит в спортивную секцию. А на Чемпионате мира Сережа болел за Францию. "За Мбаппе (игрок сборной Франции - ред.), наверное, болел, да?", - поинтересовался Новак. "Да, Мбаппе, мне кажется, лучший", - ответил Сережа. Вице-премьер отметил, что у мальчика тоже все впереди. Новак подарил Сереже мяч с подписями всех футболистов ФК "Спартак" и рассказал, что сейчас команда находится на сборах. "Круто", - обрадовался мальчик. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20230101/mechta-1842718984.html

https://ria.ru/20221230/kirienko-1842563398.html

москва

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр новак, москва, россия, франция, спартак москва, общество