https://ria.ru/20230102/mechta-1842803265.html
Новак подарил мальчику из Москвы мяч, подписанный игроками ФК "Спартак"
Новак подарил мальчику из Москвы мяч, подписанный игроками ФК "Спартак" - РИА Новости, 02.01.2023
Новак подарил мальчику из Москвы мяч, подписанный игроками ФК "Спартак"
Вице-премьер РФ Александр Новак подарил Сереже из Москвы, мечтавшему встретиться с игроками футбольного клуба "Спартак", подписанный командой мяч и пообещал... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:16
2023-01-02T10:16
2023-01-02T10:16
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак подарил Сереже из Москвы, мечтавшему встретиться с игроками футбольного клуба "Спартак", подписанный командой мяч и пообещал отвести на игру с "Локомотивом" в феврале. Мальчик, чью мечту Новак пообещал исполнить в рамках всероссийской акции "Елка желаний", рассказал, что и сам играет футбол и даже ходит в спортивную секцию. А на Чемпионате мира Сережа болел за Францию. "За Мбаппе (игрок сборной Франции - ред.), наверное, болел, да?", - поинтересовался Новак. "Да, Мбаппе, мне кажется, лучший", - ответил Сережа. Вице-премьер отметил, что у мальчика тоже все впереди. Новак подарил Сереже мяч с подписями всех футболистов ФК "Спартак" и рассказал, что сейчас команда находится на сборах. "Круто", - обрадовался мальчик. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
https://ria.ru/20230101/mechta-1842718984.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, москва, россия, франция, спартак москва, общество
Новый год — 2023, Александр Новак, Москва, Россия, Франция, Спартак Москва, Общество
Новак подарил мальчику из Москвы мяч, подписанный игроками ФК "Спартак"
Вице-премьер Новак подарил мальчику из Москвы мяч, подписанный игроками ФК "Спартак"
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак подарил Сереже из Москвы, мечтавшему встретиться с игроками футбольного клуба "Спартак", подписанный командой мяч и пообещал отвести на игру с "Локомотивом" в феврале.
Мальчик, чью мечту Новак пообещал исполнить в рамках всероссийской акции "Елка желаний", рассказал, что и сам играет футбол и даже ходит в спортивную секцию. А на Чемпионате мира Сережа болел за Францию
.
"За Мбаппе (игрок сборной Франции - ред.), наверное, болел, да?", - поинтересовался Новак.
"Да, Мбаппе, мне кажется, лучший", - ответил Сережа.
Вице-премьер отметил, что у мальчика тоже все впереди.
Новак подарил Сереже мяч с подписями всех футболистов ФК "Спартак" и рассказал, что сейчас команда находится на сборах.
"Они сегодня с тобой не могут встретиться, потому что находятся на сборах не в Москве. Но потом они приедут, и мы обязательно организуем встречу. Будет 28 февраля игра с "Локомотивом", и мы уже договорились, что ты приедешь, зайдешь к ним в раздевалку, пообщаешься, побудешь на матче, пообщаешься с футболистами", - рассказал он.
"Круто", - обрадовался мальчик.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.