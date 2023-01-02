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В Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/makeevka-1842861075.html
В Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке
В Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке - РИА Новости, 02.01.2023
В Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке
Необходим требовательный внутренний анализ произошедшего в Макеевке, считает сенатор Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T18:08
2023-01-02T18:09
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
донецкая народная республика
григорий карасин
совет федерации рф
в мире
нато
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Необходим требовательный внутренний анализ произошедшего в Макеевке, считает сенатор Совфеда Григорий Карасин. В Макеевке (ДНР) в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики, российскими средствами ПВО два реактивных снаряда "HIMARS" были сбиты. По словам сенатора, важно знать, кто в НАТО планировал и согласовывал данный акт действия. "Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью", - добавил сенатор.
https://ria.ru/20221230/vsu-1842498614.html
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макеевка
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макеевка, украина, донецкая народная республика, григорий карасин, совет федерации рф, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, В мире, НАТО
18:08 02.01.2023 (обновлено: 18:09 02.01.2023)
 
В Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке

Сенатор Карасин призвал провести требовательный внутренний анализ произошедшего в Макеевке

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Необходим требовательный внутренний анализ произошедшего в Макеевке, считает сенатор Совфеда Григорий Карасин.
В Макеевке (ДНР) в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Все советское – боец Группы Вагнера о том, какое оружие ВСУ используют на фронте - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 15:56Специальная военная операция на Украине
Боец "Группы Вагнера" рассказал об оружии, используемом ВСУ на фронте
По данным ведомства, Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики, российскими средствами ПВО два реактивных снаряда "HIMARS" были сбиты.

"Циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто!...Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения, кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это...Понятно,что нужен и требовательный внутренний анализ произошедшего!", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, важно знать, кто в НАТО планировал и согласовывал данный акт действия.
"Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью", - добавил сенатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГригорий КарасинСовет Федерации РФВ миреНАТО
 
 
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