https://ria.ru/20230102/makeevka-1842861075.html

В Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке

В Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке - РИА Новости, 02.01.2023

В Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке

Необходим требовательный внутренний анализ произошедшего в Макеевке, считает сенатор Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T18:08

2023-01-02T18:08

2023-01-02T18:09

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

донецкая народная республика

григорий карасин

совет федерации рф

в мире

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Необходим требовательный внутренний анализ произошедшего в Макеевке, считает сенатор Совфеда Григорий Карасин. В Макеевке (ДНР) в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики, российскими средствами ПВО два реактивных снаряда "HIMARS" были сбиты. По словам сенатора, важно знать, кто в НАТО планировал и согласовывал данный акт действия. "Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью", - добавил сенатор.

https://ria.ru/20221230/vsu-1842498614.html

https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842761145.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, украина, донецкая народная республика, григорий карасин, совет федерации рф, в мире, нато