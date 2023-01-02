https://ria.ru/20230102/makeevka-1842861075.html
В Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке
В Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке - РИА Новости, 02.01.2023
В Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке
Необходим требовательный внутренний анализ произошедшего в Макеевке, считает сенатор Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T18:08
2023-01-02T18:08
2023-01-02T18:09
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
донецкая народная республика
григорий карасин
совет федерации рф
в мире
нато
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Необходим требовательный внутренний анализ произошедшего в Макеевке, считает сенатор Совфеда Григорий Карасин. В Макеевке (ДНР) в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики, российскими средствами ПВО два реактивных снаряда "HIMARS" были сбиты. По словам сенатора, важно знать, кто в НАТО планировал и согласовывал данный акт действия. "Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью", - добавил сенатор.
https://ria.ru/20221230/vsu-1842498614.html
https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842761145.html
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макеевка, украина, донецкая народная республика, григорий карасин, совет федерации рф, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, В мире, НАТО
18:08 02.01.2023 (обновлено: 18:09 02.01.2023)
В Совфеде призвали провести требовательный анализ произошедшего в Макеевке
Сенатор Карасин призвал провести требовательный внутренний анализ произошедшего в Макеевке