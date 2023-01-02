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В Петербурге неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету
В Петербурге неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету - РИА Новости, 02.01.2023
В Петербурге неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету
Испуганная лошадь, запряженная в карету, побежала на пешеходов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, когда ее пытался оседлать неизвестный, в результате... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T19:58
2023-01-02T19:58
2023-01-02T19:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Испуганная лошадь, запряженная в карету, побежала на пешеходов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, когда ее пытался оседлать неизвестный, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщает администрация Центрального района города. Отмечается, что на место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и полиции. "Обстоятельства происшествия уточняются, действиям виновных будет дана надлежащая правовая оценка в соответствии с действующим законодательством", - отмечает администрация района.
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Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету
В Санкт-Петербурге при попытке неизвестного оседлать лошадь пострадали три человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Испуганная лошадь, запряженная в карету, побежала на пешеходов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, когда ее пытался оседлать неизвестный, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщает администрация Центрального района города.
"Сегодня на Дворцовой площади неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету. Животное испугалось, сбросило наездника и устремилось в толпу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, двое из которых – дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и полиции.
"Обстоятельства происшествия уточняются, действиям виновных будет дана надлежащая правовая оценка в соответствии с действующим законодательством", - отмечает администрация района.