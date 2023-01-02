https://ria.ru/20230102/loshad-1842867909.html

В Петербурге неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету

В Петербурге неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету - РИА Новости, 02.01.2023

В Петербурге неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету

Испуганная лошадь, запряженная в карету, побежала на пешеходов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, когда ее пытался оседлать неизвестный, в результате... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T19:58

2023-01-02T19:58

2023-01-02T19:58

происшествия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590247730_0:318:2952:1979_1920x0_80_0_0_4e7e2d7231d17fe4c89750c86a35c0f3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Испуганная лошадь, запряженная в карету, побежала на пешеходов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, когда ее пытался оседлать неизвестный, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщает администрация Центрального района города. Отмечается, что на место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и полиции. "Обстоятельства происшествия уточняются, действиям виновных будет дана надлежащая правовая оценка в соответствии с действующим законодательством", - отмечает администрация района.

https://ria.ru/20230101/feyerverk-1842736251.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург