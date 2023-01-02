10:43 02.01.2023 (обновлено: 15:36 02.01.2023)
"Они с ума сошли?" Немцы набросились на главу Минобороны за новогоднюю речь
Die Welt: глава Минобороны ФРГ Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за новогодней речи
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Кристин Ламбрехт
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за своего новогоднего видеообращения, сообщила газета Die Welt.
Ролик, размещенный в соцсетях главы ведомства, вызвал недовольство у немецких политиков, в том числе коллег Ламбрехт по партии СДПГ, и у простых немцев плохим качеством съемки, а главное — самим содержанием речи министра.
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В частности, говоря о конфликте на Украине, Кристин Ламбрехт решила рассказать о своих впечатлениях от кризисной ситуации.
"В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо", — заявила министр.
Слова Ламбрехт при этом заглушали многочисленные петарды, которые запускали на улицах Берлина, где и проходила съемка ролика. Главу бундесвера не снабдили какой-либо дополнительной техникой, поэтому часть поздравления оказалась просто не слышна.
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Эксперт по безопасности Ульрике Франке из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям назвала речь Ламбрехт невыносимой из-за того, что та в драматичной ситуации сделала акцент на встречах "с замечательными людьми".
"Они там в Берлине с ума посходили?" — заявила она.
Политик от ХДС Серап Гюлер заявил, что такое поведение Ламбрехт — повод для канцлера Германии Олафа Шольца снять министра с должности.
"Речь о конфликте с новогодними петардами на заднем плане лишь венчает череду ее позоров. Поэтому: каждая последующая минута, когда канцлер все еще держится за этого министра и тем самым наносит еще больший ущерб репутации нашей страны, на его счету", — заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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