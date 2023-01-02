https://ria.ru/20230102/lambrekht-1842806081.html

"Они с ума сошли?" Немцы набросились на главу Минобороны за новогоднюю речь

"Они с ума сошли?" Немцы набросились на главу Минобороны за новогоднюю речь - РИА Новости, 02.01.2023

"Они с ума сошли?" Немцы набросились на главу Минобороны за новогоднюю речь

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за своего новогоднего видеообращения, сообщила газета Die Welt. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:43

2023-01-02T10:43

2023-01-02T15:36

в мире

кристина ламбрехт

олаф шольц

владимир путин

германия

украина

берлин (город)

европейский совет по международным отношениям

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за своего новогоднего видеообращения, сообщила газета Die Welt.Ролик, размещенный в соцсетях главы ведомства, вызвал недовольство у немецких политиков, в том числе коллег Ламбрехт по партии СДПГ, и у простых немцев плохим качеством съемки, а главное — самим содержанием речи министра.В частности, говоря о конфликте на Украине, Кристин Ламбрехт решила рассказать о своих впечатлениях от кризисной ситуации.Слова Ламбрехт при этом заглушали многочисленные петарды, которые запускали на улицах Берлина, где и проходила съемка ролика. Главу бундесвера не снабдили какой-либо дополнительной техникой, поэтому часть поздравления оказалась просто не слышна.Эксперт по безопасности Ульрике Франке из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям назвала речь Ламбрехт невыносимой из-за того, что та в драматичной ситуации сделала акцент на встречах "с замечательными людьми".Политик от ХДС Серап Гюлер заявил, что такое поведение Ламбрехт — повод для канцлера Германии Олафа Шольца снять министра с должности."Речь о конфликте с новогодними петардами на заднем плане лишь венчает череду ее позоров. Поэтому: каждая последующая минута, когда канцлер все еще держится за этого министра и тем самым наносит еще больший ущерб репутации нашей страны, на его счету", — заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221231/germaniya-1842670027.html

https://ria.ru/20221230/feyerverki-1842508059.html

https://ria.ru/20221231/sholts-1842593072.html

германия

украина

берлин (город)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, кристина ламбрехт, олаф шольц, владимир путин, германия, украина, берлин (город), европейский совет по международным отношениям, хдс/хсс