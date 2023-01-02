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СМИ: президент Южной Кореи высказался против "показушных" саммитов с КНДР

СМИ: президент Южной Кореи высказался против "показушных" саммитов с КНДР - РИА Новости, 02.01.2023

СМИ: президент Южной Кореи высказался против "показушных" саммитов с КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что причин отказываться от переговоров на высшем уровне с КНДР нет, но на данном этапе они не принесли бы результата, а РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T06:56

2023-01-02T06:56

2023-01-02T07:13

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южная корея

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СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что причин отказываться от переговоров на высшем уровне с КНДР нет, но на данном этапе они не принесли бы результата, а народу уже надоели "показушные" саммиты, сообщило издание "Чосон Ильбо". Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия. Южная Корея пообещала "жестко отвечать" на ядерную и ракетную угрозы Северной Кореи с помощью "кардинального" укрепления своей обороны, сотрудничества с США и Японией, а минобороны Южной Кореи заявило, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к "концу" ее режима.

https://ria.ru/20220613/kndr-1795086428.html

южная корея

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в мире, юн сок ель, ким чен ын, южная корея, сша, япония