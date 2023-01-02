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СМИ: президент Южной Кореи высказался против "показушных" саммитов с КНДР - РИА Новости, 02.01.2023
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СМИ: президент Южной Кореи высказался против "показушных" саммитов с КНДР
СМИ: президент Южной Кореи высказался против "показушных" саммитов с КНДР - РИА Новости, 02.01.2023
СМИ: президент Южной Кореи высказался против "показушных" саммитов с КНДР
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что причин отказываться от переговоров на высшем уровне с КНДР нет, но на данном этапе они не принесли бы результата, а РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T06:56
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в мире
юн сок ель
ким чен ын
южная корея
сша
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СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что причин отказываться от переговоров на высшем уровне с КНДР нет, но на данном этапе они не принесли бы результата, а народу уже надоели "показушные" саммиты, сообщило издание "Чосон Ильбо". Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия. Южная Корея пообещала "жестко отвечать" на ядерную и ракетную угрозы Северной Кореи с помощью "кардинального" укрепления своей обороны, сотрудничества с США и Японией, а минобороны Южной Кореи заявило, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к "концу" ее режима.
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в мире, юн сок ель, ким чен ын, южная корея, сша, япония
В мире, Юн Сок Ель, Ким Чен Ын, Южная Корея, США, Япония
06:56 02.01.2023 (обновлено: 07:13 02.01.2023)
 
СМИ: президент Южной Кореи высказался против "показушных" саммитов с КНДР

Чосон Ильбо: президент Южной Кореи Ёль заявил, что народу уже надоели "показушные" саммиты

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что причин отказываться от переговоров на высшем уровне с КНДР нет, но на данном этапе они не принесли бы результата, а народу уже надоели "показушные" саммиты, сообщило издание "Чосон Ильбо".
"Причин отказываться нет, но народу надоели показушные саммиты. Сперва необходимо начать диалог о гуманитарной помощи, затем, когда стороны до какой-то степени договорятся о повестке, лидеры могут встретиться и получить значимый результат", - пояснил президент.
Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
Южная Корея пообещала "жестко отвечать" на ядерную и ракетную угрозы Северной Кореи с помощью "кардинального" укрепления своей обороны, сотрудничества с США и Японией, а минобороны Южной Кореи заявило, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к "концу" ее режима.
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