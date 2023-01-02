06:56 02.01.2023 (обновлено: 07:13 02.01.2023)
СМИ: президент Южной Кореи высказался против "показушных" саммитов с КНДР
Чосон Ильбо: президент Южной Кореи Ёль заявил, что народу уже надоели "показушные" саммиты
© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что причин отказываться от переговоров на высшем уровне с КНДР нет, но на данном этапе они не принесли бы результата, а народу уже надоели "показушные" саммиты, сообщило издание "Чосон Ильбо".
"Причин отказываться нет, но народу надоели показушные саммиты. Сперва необходимо начать диалог о гуманитарной помощи, затем, когда стороны до какой-то степени договорятся о повестке, лидеры могут встретиться и получить значимый результат", - пояснил президент.
Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
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