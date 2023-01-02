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В ДТП с участием каршеринга в Петербурге пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.01.2023
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В ДТП с участием каршеринга в Петербурге пострадали четыре человека
В ДТП с участием каршеринга в Петербурге пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.01.2023
В ДТП с участием каршеринга в Петербурге пострадали четыре человека
Сотрудники полиции проводят проверку после ДТП с каршерингом в Санкт-Петербурге, в результате которого четыре человека были госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:57
2023-01-02T12:57
происшествия
авто
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после ДТП с каршерингом в Санкт-Петербурге, в результате которого четыре человека были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло на Октябрьской набережной около 20.50 1 января. "32-летний мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения, управляя каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Rapid под управлением 28-летнего мужчины", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Rapid и три его пассажирки 81, 51 и 54 лет были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, санкт-петербург
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург
12:57 02.01.2023
 
В ДТП с участием каршеринга в Петербурге пострадали четыре человека

Полиция проводит проверку после ДТП с каршерингом в Петербурге с четырьмя пострадавшими

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после ДТП с каршерингом в Санкт-Петербурге, в результате которого четыре человека были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло на Октябрьской набережной около 20.50 1 января.
"32-летний мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения, управляя каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Rapid под управлением 28-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Rapid и три его пассажирки 81, 51 и 54 лет были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 22:13
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