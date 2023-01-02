https://ria.ru/20230102/karshering-1842823948.html

В ДТП с участием каршеринга в Петербурге пострадали четыре человека

В ДТП с участием каршеринга в Петербурге пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.01.2023

В ДТП с участием каршеринга в Петербурге пострадали четыре человека

Сотрудники полиции проводят проверку после ДТП с каршерингом в Санкт-Петербурге, в результате которого четыре человека были госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T12:57

2023-01-02T12:57

2023-01-02T12:57

происшествия

авто

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после ДТП с каршерингом в Санкт-Петербурге, в результате которого четыре человека были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло на Октябрьской набережной около 20.50 1 января. "32-летний мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения, управляя каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Rapid под управлением 28-летнего мужчины", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Rapid и три его пассажирки 81, 51 и 54 лет были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего", - говорится в сообщении.

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санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, санкт-петербург