https://ria.ru/20230102/gospodderzhka-1842884184.html

Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке

Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке - РИА Новости, 02.01.2023

Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке

Евросоюз не обладает теми же возможностями по оказанию государственной поддержки, что и США, не хочет конкурировать с ними на основе оказания такой помощи... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T23:37

2023-01-02T23:37

2023-01-02T23:40

сша

жозеп боррель

евросоюз

еврокомиссия

в мире

экономика

всемирная торговая организация (вто)

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838694005_0:0:2692:1515_1920x0_80_0_0_c90eab27b504071066a337ac22f29008.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Евросоюз не обладает теми же возможностями по оказанию государственной поддержки, что и США, не хочет конкурировать с ними на основе оказания такой помощи компаниям и продолжает обсуждать проблемы, связанные с Законом о снижении инфляции (IRA), написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Этот закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. "Это законодательство основано на философии, совершенно отличной от той, которую предпочли мы. Он не предусматривает (установления - ред.) стоимости на выбросы углерода и в основном предполагает важные государственные субсидии компаниям, производящим товары с использованием экологически чистых технологий на американской земле", - написал Боррель. Это наносят ущерб европейским производителям в торговых отношениях со Штатами и идёт вразрез с правилами ВТО, отметил он. "Мы ведем активные переговоры с властями США, чтобы устранить различия в подходах к этому ключевому вопросу", - сообщил Боррель. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз работает с США для урегулирования разногласий в вопросах конкуренции и обеспечения равных условий для бизнеса, возникших после принятия закона по инфляции.

https://ria.ru/20221214/tseny-1838683052.html

https://ria.ru/20221121/ssha-1833030262.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, в мире, экономика, всемирная торговая организация (вто), урсула фон дер ляйен