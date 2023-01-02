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Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке - РИА Новости, 02.01.2023
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Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке
Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке - РИА Новости, 02.01.2023
Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке
Евросоюз не обладает теми же возможностями по оказанию государственной поддержки, что и США, не хочет конкурировать с ними на основе оказания такой помощи... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T23:37
2023-01-02T23:40
сша
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
в мире
экономика
всемирная торговая организация (вто)
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Евросоюз не обладает теми же возможностями по оказанию государственной поддержки, что и США, не хочет конкурировать с ними на основе оказания такой помощи компаниям и продолжает обсуждать проблемы, связанные с Законом о снижении инфляции (IRA), написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Этот закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. "Это законодательство основано на философии, совершенно отличной от той, которую предпочли мы. Он не предусматривает (установления - ред.) стоимости на выбросы углерода и в основном предполагает важные государственные субсидии компаниям, производящим товары с использованием экологически чистых технологий на американской земле", - написал Боррель. Это наносят ущерб европейским производителям в торговых отношениях со Штатами и идёт вразрез с правилами ВТО, отметил он. "Мы ведем активные переговоры с властями США, чтобы устранить различия в подходах к этому ключевому вопросу", - сообщил Боррель. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз работает с США для урегулирования разногласий в вопросах конкуренции и обеспечения равных условий для бизнеса, возникших после принятия закона по инфляции.
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сша, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, в мире, экономика, всемирная торговая организация (вто), урсула фон дер ляйен
США, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Экономика, Всемирная торговая организация (ВТО), Урсула фон дер Ляйен
23:37 02.01.2023 (обновлено: 23:40 02.01.2023)
 
Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке

Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке компаний

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Евросоюз не обладает теми же возможностями по оказанию государственной поддержки, что и США, не хочет конкурировать с ними на основе оказания такой помощи компаниям и продолжает обсуждать проблемы, связанные с Законом о снижении инфляции (IRA), написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Этот закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
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"Это законодательство основано на философии, совершенно отличной от той, которую предпочли мы. Он не предусматривает (установления - ред.) стоимости на выбросы углерода и в основном предполагает важные государственные субсидии компаниям, производящим товары с использованием экологически чистых технологий на американской земле", - написал Боррель.
Это наносят ущерб европейским производителям в торговых отношениях со Штатами и идёт вразрез с правилами ВТО, отметил он.
"Мы не хотим и не можем вступать в конкурентную борьбу на основе государственных субсидий, потому что это нанесет ущерб мировой экономике. У ЕС нет фискальных возможностей, сравнимых с возможностями… в США, и принятие политики, аналогичной США, на уровне государств-членов (ЕС), может фрагментировать наш внутренний рынок", - написал он.
"Мы ведем активные переговоры с властями США, чтобы устранить различия в подходах к этому ключевому вопросу", - сообщил Боррель.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз работает с США для урегулирования разногласий в вопросах конкуренции и обеспечения равных условий для бизнеса, возникших после принятия закона по инфляции.
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СШАЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияВ миреЭкономикаВсемирная торговая организация (ВТО)Урсула фон дер Ляйен
 
 
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