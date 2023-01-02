23:37 02.01.2023 (обновлено: 23:40 02.01.2023)
Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке
Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке компаний
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Евросоюз не обладает теми же возможностями по оказанию государственной поддержки, что и США, не хочет конкурировать с ними на основе оказания такой помощи компаниям и продолжает обсуждать проблемы, связанные с Законом о снижении инфляции (IRA), написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Этот закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
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"Это законодательство основано на философии, совершенно отличной от той, которую предпочли мы. Он не предусматривает (установления - ред.) стоимости на выбросы углерода и в основном предполагает важные государственные субсидии компаниям, производящим товары с использованием экологически чистых технологий на американской земле", - написал Боррель.
Это наносят ущерб европейским производителям в торговых отношениях со Штатами и идёт вразрез с правилами ВТО, отметил он.
"Мы не хотим и не можем вступать в конкурентную борьбу на основе государственных субсидий, потому что это нанесет ущерб мировой экономике. У ЕС нет фискальных возможностей, сравнимых с возможностями… в США, и принятие политики, аналогичной США, на уровне государств-членов (ЕС), может фрагментировать наш внутренний рынок", - написал он.
"Мы ведем активные переговоры с властями США, чтобы устранить различия в подходах к этому ключевому вопросу", - сообщил Боррель.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз работает с США для урегулирования разногласий в вопросах конкуренции и обеспечения равных условий для бизнеса, возникших после принятия закона по инфляции.
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