Рейтинг@Mail.ru
Глава Европарламента запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/evroparlament-1842860418.html
Глава Европарламента запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета
Глава Европарламента запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета - РИА Новости, 02.01.2023
Глава Европарламента запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета
Глава Европарламента Роберта Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов иммунитета по запросу властей Бельгии, говорится в релизе ЕП. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T17:59
2023-01-02T18:33
в мире
роберта метсола
бельгия
катар
брюссель
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812899288_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_5362c6b42cf6d20d24cb7d42e0d553c2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов иммунитета по запросу властей Бельгии, говорится в релизе ЕП.Метсола официально представит запрос о лишении иммунитета членов ЕП, имена которых в релизе не называются, на ближайшей пленарной сессии 16 января. Затем комитет Европарламента по юридическим делам должен будет выработать свою рекомендацию и поставить ее на голосование на пленарное заседание, которое и примет решение. Председатель ЕП при этом попросила все службы уделить первоочередное внимание этой процедуре, чтобы завершить ее до 13 февраля.В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент. Причиной стало расследование подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Речь шла о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки этой ближневосточной страны.В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства также провели обыск. Сообщалось, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Впоследствии Кайли исключили из ее политической партии на родине и лишили должности в Европарламенте. Также сообщалось, что в документах расследования фигурировали имена еще трех депутатов, которые могут быть причастны к коррупции.
https://ria.ru/20221228/korruptsiya-1842065618.html
https://ria.ru/20221222/evropa-1840592718.html
бельгия
катар
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812899288_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1a5386d2484e779f016884f3a7adf094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, роберта метсола, бельгия, катар, брюссель, европарламент
В мире, Роберта Метсола, Бельгия, Катар, Брюссель, Европарламент
17:59 02.01.2023 (обновлено: 18:33 02.01.2023)
 
Глава Европарламента запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета

Глава ЕП Метсола запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета по запросу Бельгии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов иммунитета по запросу властей Бельгии, говорится в релизе ЕП.
"Председатель Метсола запустила срочную процедуру лишения иммунитета двух депутатов Европейского парламента по запросу бельгийских судебных органов", — говорится в заявлении.
Метсола официально представит запрос о лишении иммунитета членов ЕП, имена которых в релизе не называются, на ближайшей пленарной сессии 16 января. Затем комитет Европарламента по юридическим делам должен будет выработать свою рекомендацию и поставить ее на голосование на пленарное заседание, которое и примет решение. Председатель ЕП при этом попросила все службы уделить первоочередное внимание этой процедуре, чтобы завершить ее до 13 февраля.
В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент. Причиной стало расследование подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Речь шла о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки этой ближневосточной страны.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 23:59
Марокко может быть причастно к коррупции в Европарламенте, пишут СМИ
В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства также провели обыск. Сообщалось, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки.
Впоследствии Кайли исключили из ее политической партии на родине и лишили должности в Европарламенте. Также сообщалось, что в документах расследования фигурировали имена еще трех депутатов, которые могут быть причастны к коррупции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 16:34
Орбан предложил распустить Европарламент
 
В миреРоберта МетсолаБельгияКатарБрюссельЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала