17:59 02.01.2023 (обновлено: 18:33 02.01.2023)
Глава Европарламента запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета
Глава ЕП Метсола запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета по запросу Бельгии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов иммунитета по запросу властей Бельгии, говорится в релизе ЕП.
"Председатель Метсола запустила срочную процедуру лишения иммунитета двух депутатов Европейского парламента по запросу бельгийских судебных органов", — говорится в заявлении.
Метсола официально представит запрос о лишении иммунитета членов ЕП, имена которых в релизе не называются, на ближайшей пленарной сессии 16 января. Затем комитет Европарламента по юридическим делам должен будет выработать свою рекомендацию и поставить ее на голосование на пленарное заседание, которое и примет решение. Председатель ЕП при этом попросила все службы уделить первоочередное внимание этой процедуре, чтобы завершить ее до 13 февраля.
В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент. Причиной стало расследование подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Речь шла о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки этой ближневосточной страны.
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В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства также провели обыск. Сообщалось, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки.
Впоследствии Кайли исключили из ее политической партии на родине и лишили должности в Европарламенте. Также сообщалось, что в документах расследования фигурировали имена еще трех депутатов, которые могут быть причастны к коррупции.
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