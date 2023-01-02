https://ria.ru/20230102/evroparlament-1842860418.html

Глава Европарламента запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета

Глава Европарламента запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета - РИА Новости, 02.01.2023

Глава Европарламента запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета

Глава Европарламента Роберта Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов иммунитета по запросу властей Бельгии, говорится в релизе ЕП. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T17:59

2023-01-02T17:59

2023-01-02T18:33

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БРЮССЕЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов иммунитета по запросу властей Бельгии, говорится в релизе ЕП.Метсола официально представит запрос о лишении иммунитета членов ЕП, имена которых в релизе не называются, на ближайшей пленарной сессии 16 января. Затем комитет Европарламента по юридическим делам должен будет выработать свою рекомендацию и поставить ее на голосование на пленарное заседание, которое и примет решение. Председатель ЕП при этом попросила все службы уделить первоочередное внимание этой процедуре, чтобы завершить ее до 13 февраля.В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент. Причиной стало расследование подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Речь шла о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки этой ближневосточной страны.В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства также провели обыск. Сообщалось, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Впоследствии Кайли исключили из ее политической партии на родине и лишили должности в Европарламенте. Также сообщалось, что в документах расследования фигурировали имена еще трех депутатов, которые могут быть причастны к коррупции.

https://ria.ru/20221228/korruptsiya-1842065618.html

https://ria.ru/20221222/evropa-1840592718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, роберта метсола, бельгия, катар, брюссель, европарламент