https://ria.ru/20230102/damask-1842785239.html

Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки

Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки - РИА Новости, 02.01.2023

Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки

Международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильского ракетного удара, двое сирийских военных погибли сообщает министерство обороны Сирии. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T03:13

2023-01-02T03:13

2023-01-02T07:32

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дамаск (город)

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антониу гутерреш

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильского ракетного удара, двое сирийских военных погибли сообщает министерство обороны Сирии.Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что Израиль нанес удар по югу столицы САР. Агентство САНА сообщало сообщило о взрывах в небе и работе ПВО.Как заявили в сирийском минобороны, удар был нанесен приблизительно в 02.00 по местному времени (совпадает с московским — ред.) со стороны Тивериадского озера по аэропорту Дамаска и его окрестностям.Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. В прошлом году обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, cирийские власти не раз обращались к генсеку организации из-за израильских атак, но реакции от Антониу Гутерреша не было. Москва считает это неприемлемым.

https://ria.ru/20230102/damask-1842784268.html

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в мире, дамаск (город), антониу гутерреш, сирия, израиль, оон