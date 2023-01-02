03:13 02.01.2023 (обновлено: 07:32 02.01.2023)
Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки
Минобороны САР: аэропорт столицы Сирии Дамаска выведен из строя из-за атаки ВВС Израиля
© AP Photo / Hassan AmmarЗенитный огонь над Дамаском, Сирия
© AP Photo / Hassan Ammar
Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильского ракетного удара, двое сирийских военных погибли сообщает министерство обороны Сирии.
Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что Израиль нанес удар по югу столицы САР. Агентство САНА сообщало сообщило о взрывах в небе и работе ПВО.
Как заявили в сирийском минобороны, удар был нанесен приблизительно в 02.00 по местному времени (совпадает с московским — ред.) со стороны Тивериадского озера по аэропорту Дамаска и его окрестностям.
"В результате агрессии двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб, международный аэропорт Дамаска вышел из строя", - говорится в заявлении министерства.
Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. В прошлом году обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, cирийские власти не раз обращались к генсеку организации из-за израильских атак, но реакции от Антониу Гутерреша не было. Москва считает это неприемлемым.