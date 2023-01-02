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Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки - РИА Новости, 02.01.2023
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Война в Сирии
https://ria.ru/20230102/damask-1842785239.html
Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки
Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки - РИА Новости, 02.01.2023
Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки
Международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильского ракетного удара, двое сирийских военных погибли сообщает министерство обороны Сирии. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T03:13
2023-01-02T07:32
в мире
дамаск (город)
война в сирии
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильского ракетного удара, двое сирийских военных погибли сообщает министерство обороны Сирии.Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что Израиль нанес удар по югу столицы САР. Агентство САНА сообщало сообщило о взрывах в небе и работе ПВО.Как заявили в сирийском минобороны, удар был нанесен приблизительно в 02.00 по местному времени (совпадает с московским — ред.) со стороны Тивериадского озера по аэропорту Дамаска и его окрестностям.Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. В прошлом году обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, cирийские власти не раз обращались к генсеку организации из-за израильских атак, но реакции от Антониу Гутерреша не было. Москва считает это неприемлемым.
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в мире, дамаск (город), антониу гутерреш, сирия, израиль, оон
В мире, Дамаск (город), Война в Сирии, Антониу Гутерреш, Сирия, Израиль, ООН
03:13 02.01.2023 (обновлено: 07:32 02.01.2023)
 
Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки

Минобороны САР: аэропорт столицы Сирии Дамаска выведен из строя из-за атаки ВВС Израиля

© AP Photo / Hassan AmmarЗенитный огонь над Дамаском, Сирия
Зенитный огонь над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильского ракетного удара, двое сирийских военных погибли сообщает министерство обороны Сирии.
Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что Израиль нанес удар по югу столицы САР. Агентство САНА сообщало сообщило о взрывах в небе и работе ПВО.
Как заявили в сирийском минобороны, удар был нанесен приблизительно в 02.00 по местному времени (совпадает с московским — ред.) со стороны Тивериадского озера по аэропорту Дамаска и его окрестностям.
"В результате агрессии двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб, международный аэропорт Дамаска вышел из строя", - говорится в заявлении министерства.
Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. В прошлом году обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, cирийские власти не раз обращались к генсеку организации из-за израильских атак, но реакции от Антониу Гутерреша не было. Москва считает это неприемлемым.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
02:36Война в Сирии
СМИ: Израиль атаковал юг Дамаска
 
Война в СирииВ миреДамаск (город)Антониу ГутеррешСирияИзраильООН
 
 
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