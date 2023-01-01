Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассказал об итогах работы зернового коридора - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230101/zerno-1842717850.html
Эрдоган рассказал об итогах работы зернового коридора
Эрдоган рассказал об итогах работы зернового коридора - РИА Новости, 01.01.2023
Эрдоган рассказал об итогах работы зернового коридора
Более 16 миллионов тонн агропродукции было вывезено из Украины в рамках продуктовой сделки, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:20
2023-01-01T12:21
экономика
украина
турция
россия
оон
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804882543_0:429:2289:1717_1920x0_80_0_0_ffbaced7eb99688e1f2be11be68bbfd8.jpg
АНКАРА, 1 янв – РИА Новости. Более 16 миллионов тонн агропродукции было вывезено из Украины в рамках продуктовой сделки, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. "Благодаря коридору, который мы открыли, более 16 миллионов тонн зерна и зернопродуктов вышли из портов Украины и достигли всего мира", - написал Эрдоган в Twitter.
https://radiosputnik.ria.ru/20221228/zernovaya-sdelka-1842058691.html
украина
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804882543_0:0:2289:1717_1920x0_80_0_0_30e49d062394ba39ba6a12e06cb183ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, турция, россия, оон, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Украина, Турция, Россия, ООН, Реджеп Тайип Эрдоган
12:20 01.01.2023 (обновлено: 12:21 01.01.2023)
 
Эрдоган рассказал об итогах работы зернового коридора

Глава Турции Эрдоган: более 16 миллионов тонн агропродукции вывезли по зерновому коридору

CC BY-SA 3.0 / H. Zell / Avena sativa, Poaceae, Common Oat, fruits and seeds; Zell am Harmersbach, GermanyЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
CC BY-SA 3.0 / H. Zell / Avena sativa, Poaceae, Common Oat, fruits and seeds; Zell am Harmersbach, Germany
Зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 янв – РИА Новости. Более 16 миллионов тонн агропродукции было вывезено из Украины в рамках продуктовой сделки, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
"Благодаря коридору, который мы открыли, более 16 миллионов тонн зерна и зернопродуктов вышли из портов Украины и достигли всего мира", - написал Эрдоган в Twitter.
Грузовое судно, перевозящее украинское зерно, в проливе Босфор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 22:52В мире
Генсек ООН назначил нового координатора по зерновой сделке
 
ЭкономикаУкраинаТурцияРоссияООНРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала