https://ria.ru/20230101/zerno-1842717850.html

Эрдоган рассказал об итогах работы зернового коридора

Эрдоган рассказал об итогах работы зернового коридора - РИА Новости, 01.01.2023

Эрдоган рассказал об итогах работы зернового коридора

Более 16 миллионов тонн агропродукции было вывезено из Украины в рамках продуктовой сделки, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:20

2023-01-01T12:20

2023-01-01T12:21

экономика

украина

турция

россия

оон

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 1 янв – РИА Новости. Более 16 миллионов тонн агропродукции было вывезено из Украины в рамках продуктовой сделки, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. "Благодаря коридору, который мы открыли, более 16 миллионов тонн зерна и зернопродуктов вышли из портов Украины и достигли всего мира", - написал Эрдоган в Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20221228/zernovaya-sdelka-1842058691.html

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Дарья Буймова

экономика, украина, турция, россия, оон, реджеп тайип эрдоган