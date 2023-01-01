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Закон Димы Яковлева

Закон Димы Яковлева - РИА Новости, 01.01.2023

Закон Димы Яковлева

21 декабря 2012 года Государственная Дума РФ приняла в третьем окончательном чтении ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T01:28

2023-01-01T01:28

2023-01-01T01:28

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21 декабря 2012 года Государственная Дума РФ приняла в третьем окончательном чтении ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" или "Закон Димы Яковлева", который ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США.Закон был назван в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле, а также в память обо всех маленьких россиянах, погибших и пострадавших от рук приемных родителей в США."Закон Димы Яковлева" стал ответом России на "акт Магнитского", который был подписан президентом США 14 декабря 2012 года и ввел визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека.Закон распространялся на граждан США, которые нарушили права россиян или были причастны к преступлениям в отношении них. Документ предусматривал составление списка таких американцев: им запрещен въезд в Россию, а деятельность подконтрольных им юридических лиц на территории РФ приостановлена. Во втором чтении была одобрена поправка, которая распространила действие документа на все страны, а не только на США. Согласно поправке, действие закона распространяется "на граждан тех государств, которые приняли решение о запрете въезда граждан РФ и аресте активов граждан РФ по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека".Кроме запрета на усыновление российских детей в США, "закон Димы Яковлева" ввел норму о закрытии агентств по подбору детей и денонсировал российско-американское соглашение об усыновлении несовершеннолетних.Закон также ввел прямой запрет на деятельность в России финансируемых из США политических НКО, а также на деятельность некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России. Устанавливалось, что Минюст приостанавливает деятельность НКО, которые "участвуют в политической деятельности РФ и безвозмездно получают денежные средства и иное имущество от граждан (организаций) США или реализуют на территории РФ проекты, программы либо осуществляют иную деятельность, которая представляет угрозу интересам РФ". Если такая НКО прекратила получение средств от граждан или организаций США, либо прекратила реализацию наносящих ущерб интересам России проектов, ее деятельность возобновляется по решению Минюста.Также закон определил, что человек, имеющий гражданство России и США, не может быть членом или руководителем НКО, осуществляющей политическую деятельность в России, или ее структурных подразделений. Нарушение этого запрета влечет за собой прекращение деятельности такой НКО и наложение ареста на все деньги и имущество.Обсуждение закона вызвало широкий общественный резонанс. С критикой закона в тот период выступили министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, вице-премьер Ольга Голодец, глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. Совет по правам человека при президенте РФ счел "закон Димы Яковлева" противоречащим конституции России. Известные российские журналисты, ставшие приемными родителями, составили обращение к президенту России Владимиру Путину, депутатам Госдумы и членам Федерального собрания. В своем письме они отметили, что российские граждане усыновляют далеко не всех детей, содержащихся в домах ребенка. Составители письма призвали "не делать заложниками российских детей-сирот, не лишать их будущего". 26 декабря 2012 года Совет Федерации поддержал резонансный "закон Димы Яковлева", вводящий запрет на усыновление гражданами США российских детей. 28 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал "закон Димы Яковлева". Закон вступил в силу с 1 января 2013 года.Одновременно с принятием "закона Димы Яковлева" был подписан указ президента о мерах по защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Указ президента РФ о поддержке сирот упростил процедуры усыновления детей для россиян. В последующие годы ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" или "Закон Димы Яковлева" неоднократно расширялся.В 2018 году в него были внесены поправки, согласно которым "деятельность иностранной или международной неправительственной организации может быть признана нежелательной на территории РФ в случае, если она способствует либо препятствует выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме (включая участие в иных формах в избирательных кампаниях, кампаниях референдума, за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей)". В 2020 году в закон были внесены изменения, согласно которым владелец информационного ресурса в сети Интернет может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. В марте 2022 года была установлена возможность применения мер санкционного характера, предусмотренных статьями 1 и 2 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, а не только к гражданам США, как это предусмотрено действующей редакцией указанных статей.К таким мерам относятся запрет на въезд в Российскую Федерацию, арест на территории Российской Федерации финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями названных граждан (лиц), запрет на распоряжение имуществом, находящимся на территории Российской Федерации, приостановление деятельности на территории Российской Федерации юридических лиц, находящихся под контролем этих граждан (лиц), а также приостановление их полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. По данным ВЦИОМ (2022), уровень поддержки населением "закона Димы Яковлева" претерпевал колебания с момента его принятия, в 2013 году его одобряли 54%, максимум пришелся на октябрь 2015 год – 76%, в 2022 году показатель остается высоким – 67%.За данный закон выступают в основном россияне старшего возраста (81%), 45-59-летние (73%). Имеющие среднее и среднее специальное образование также в большинстве поддерживают – 72-74%. Также "за" выступают жители села и небольших населенных пунктов до 100 тысяч человек (74-78%); жители Северо-Кавказского округа (80%) и активные телезрители (81%).Не поддерживают "закон Димы Яковлева" преимущественно 18-24-летние (58%); граждане, недовольные своим материальным положением (37%); жители обеих столиц и городов-миллионников (43-39%), а также активные потребители интернета (46%).Несмотря на высокий уровень одобрения "закона Димы Яковлева", 75% опрошенных не смогли ответить на вопрос о его последствиях, среди одобряющих доля затруднившихся с ответом выше – 80% (против 61% в группе противников).Также большинство россиян поддерживают инициативу о запрете усыновления и передачи под опеку сирот из России гражданам недружественных стран (63%), максимум приходится на группу 60+ (78%); жителей села (76%) и активных телезрителей (75%).Выступают против данного законопроекта молодые россияне 18-24 лет (36%); граждане с высшим образованием (27%); жители Москвы и Санкт-Петербурга (40%), а также активные потребители интернета (35%).По данным статистики, число детей-сирот, усыновленных иностранными гражданами, стремительно снижается после 2012 года. Если в 2010 году общее количество детей, усыновленных иностранными гражданами, составило 3,3 тысячи человек, то в 2021 году – 69 детей, из них 7 детей имели инвалидность. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, госдума рф, совет федерации рф