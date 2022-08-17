https://ria.ru/20220817/usynovlenie-1810198752.html

ВЦИОМ: больше половины россиян против усыновления детей-сирот иностранцами

ВЦИОМ: больше половины россиян против усыновления детей-сирот иностранцами - РИА Новости, 17.08.2022

ВЦИОМ: больше половины россиян против усыновления детей-сирот иностранцами

Больше половины россиян (60%) считают, что дети-сироты должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах, следует из... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:06

2022-08-17T13:06

2022-08-17T13:06

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госдума рф

вциом

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Больше половины россиян (60%) считают, что дети-сироты должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Больше половины россиян сегодня поддерживают идею, что дети должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах, таких 60%. Противоположной точки зрения придерживаются 32% — по их мнению, детей можно отдавать на усыновление иностранным гражданам, так как это шанс обрести семью.При этом молодежь 18-24 лет в 76% случаев выступает за международное устройство, россияне старше 45 лет преимущественно против (67-81%), и есть группа 25-44 лет, где мнения разделяются примерно поровну. Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще говорят о необходимости международного усыновления (53% против 16% среди жителей села). В два раза чаще "за" выступают россияне с высшим образованием (40% против 21% в группе с неполным средним образованием).Отмечается, что уровень поддержки населением "закона Димы Яковлева" претерпевал колебания с момента его принятия, в 2013 году его одобряли 54%, максимум пришелся на октябрь 2015 год — 76%, в 2022 году показатель остается высоким — 67%. За данный закон выступают в основном россияне старшего возраста (81%), 45-59-летние (73%). Имеющие среднее и среднее специальное образование также также в большинстве поддерживают - 72-74%. Также "за" выступают жители села и небольших населенных пунктов до 100 тыс. человек (74-78%); жители Северо-Кавказского округа (80%) и активные телезрители (81%).Не поддерживают "закон Димы Яковлева" преимущественно 18-24-летние (58%); граждане, недовольные своим материальным положением (37%); жители обеих столиц и городов-миллионников (43-39%), а также активные потребители интернета (46%).Тем не менее, несмотря на высокий уровень одобрения "закона Димы Яковлева", 75% не смогли ответить на вопрос о его последствиях, среди одобряющих доля затруднившихся с ответом выше — 80% (против 61% в группе противников).Также большинство россиян поддерживают инициативу о запрете усыновления и передачи под опеку сирот из России гражданам недружественных стран - старше 35 лет, максимум приходится на группу 60+ (78%); жителей села (76%) и активных телезрителей (75%). Выступают против данного законопроекта молодые россияне 18-24 лет (36%); граждане с высшим образованием (27%); жители Москвы и Санкт-Петербурга (40%), а также активные пользователи интернета (35%).В декабре 2012 года Госдума приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Он был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Закон вступил в силу с 1 января 2013 года.

https://ria.ru/20220705/zakonoproekt-1800512936.html

https://ria.ru/20220801/usynovlenie-1806452211.html

https://ria.ru/20220531/deti-1792025443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, москва, санкт-петербург, госдума рф, вциом