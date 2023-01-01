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Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 01.01.2023
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Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 01.01.2023
Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. Об этом он заявил в интервью BBC. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T23:57
2023-01-01T23:57
политика
йенс столтенберг
украина
россия
нато
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. Об этом он заявил в интервью BBC.По его мнению, Киев остро нуждается в долгосрочной военной поддержке для заключения мирного соглашения на условиях украинских властей.Зеленский в декабре заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя это заявление, выразил мнение, что политику не нужен мир в стране. Источник РИА Новости в Москве, в свою очередь, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — о всем том, что было разрушено Киевом и привело к кризису.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
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политика, йенс столтенберг, украина, россия, нато
Политика, Йенс Столтенберг, Украина, Россия, НАТО
23:57 01.01.2023
 
Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. Об этом он заявил в интервью BBC.
"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели — установления контроля над Украиной", — сказал глава блока.
По его мнению, Киев остро нуждается в долгосрочной военной поддержке для заключения мирного соглашения на условиях украинских властей.
Зеленский в декабре заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя это заявление, выразил мнение, что политику не нужен мир в стране. Источник РИА Новости в Москве, в свою очередь, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — о всем том, что было разрушено Киевом и привело к кризису.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
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