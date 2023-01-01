https://ria.ru/20230101/ukraina-1842776994.html

Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 01.01.2023

Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. Об этом он заявил в интервью BBC. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T23:57

2023-01-01T23:57

2023-01-01T23:57

политика

йенс столтенберг

украина

россия

нато

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. Об этом он заявил в интервью BBC.По его мнению, Киев остро нуждается в долгосрочной военной поддержке для заключения мирного соглашения на условиях украинских властей.Зеленский в декабре заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя это заявление, выразил мнение, что политику не нужен мир в стране. Источник РИА Новости в Москве, в свою очередь, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — о всем том, что было разрушено Киевом и привело к кризису.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230101/nato-1842750167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, йенс столтенберг, украина, россия, нато