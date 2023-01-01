https://ria.ru/20230101/trevoga-1842776635.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T23:50
2023-01-01T23:50
2023-01-01T23:50
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры. Согласно данным, тревога звучит в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу