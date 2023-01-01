https://ria.ru/20230101/trevoga-1842776635.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T23:50

2023-01-01T23:50

2023-01-01T23:50

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры. Согласно данным, тревога звучит в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, вооруженные силы рф, в мире