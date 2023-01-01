https://ria.ru/20230101/sud-1842719400.html
Патриарх Кирилл отметил слаженную работу Верховного суда
Патриарх Кирилл отметил слаженную работу Верховного суда - РИА Новости, 01.01.2023
Патриарх Кирилл отметил слаженную работу Верховного суда
Судьи Верховного суда работают слаженно и профессионально, отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем поздравлении к 100-летию этого института. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:39
2023-01-01T12:39
2023-01-01T12:39
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Судьи Верховного суда работают слаженно и профессионально, отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем поздравлении к 100-летию этого института. Поздравление председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву по случаю 100-летия со дня учреждения Верховного суда было опубликовано на сайте РПЦ в воскресенье. "Верховный суд, являясь высшим судебным органом, на протяжении всей истории своего существования оказывал весьма значимое влияние на жизнь Отечества. Ныне слаженная профессиональная работа судей, осуществляемая под Вашим руководством, вносит весомый вклад в обеспечение правопорядка в нашей стране, соблюдение принципов законности и справедливости, защиту интересов миллионов сограждан", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что сотрудников суда отличает "верность служебному долгу и готовность беспристрастно разрешать самые сложные вопросы". "Признателен Вам за личное участие в развитии диалога между Верховным судом Российской Федерации и Русской православной церковью и надеюсь на успешное продолжение нашего взаимодействия", - добавил патриарх. "Сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег со знаменательным юбилеем — 100-летием Верховного суда Российской Федерации. <…> Желаю Вам и Вашим коллегам доброго здоровья, благополучия и помощи Божией в Вашем ответственном служении Отечеству", - заключил предстоятель Русской церкви.
https://ria.ru/20221230/religiya-1842446519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл отметил слаженную работу Верховного суда
Патриарх Кирилл в поздравлении к столетию Верховного суда отметил его слаженную работу
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости.
Судьи Верховного суда работают слаженно и профессионально, отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем поздравлении
к 100-летию этого института.
Поздравление председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву
по случаю 100-летия со дня учреждения Верховного суда было опубликовано на сайте РПЦ
в воскресенье.
"Верховный суд, являясь высшим судебным органом, на протяжении всей истории своего существования оказывал весьма значимое влияние на жизнь Отечества. Ныне слаженная профессиональная работа судей, осуществляемая под Вашим руководством, вносит весомый вклад в обеспечение правопорядка в нашей стране, соблюдение принципов законности и справедливости, защиту интересов миллионов сограждан", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что сотрудников суда отличает "верность служебному долгу и готовность беспристрастно разрешать самые сложные вопросы".
"Признателен Вам за личное участие в развитии диалога между Верховным судом Российской Федерации и Русской православной церковью и надеюсь на успешное продолжение нашего взаимодействия", - добавил патриарх.
"Сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег со знаменательным юбилеем — 100-летием Верховного суда Российской Федерации. <…> Желаю Вам и Вашим коллегам доброго здоровья, благополучия и помощи Божией в Вашем ответственном служении Отечеству", - заключил предстоятель Русской церкви.