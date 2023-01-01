https://ria.ru/20230101/rekord-1842701668.html

Погода в Москве в воскресенье может побить рекорд 50-летней давности

Погода в Москве в воскресенье может побить рекорд 50-летней давности - РИА Новости, 01.01.2023

Погода в Москве в воскресенье может побить рекорд 50-летней давности

Облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов ожидает москвичей в первый день нового года, в воскресенье температура может побить рекорд 1973 года, когда воздух... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T09:50

2023-01-01T09:50

2023-01-01T09:50

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов ожидает москвичей в первый день нового года, в воскресенье температура может побить рекорд 1973 года, когда воздух прогрелся до 4,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, насыщенного полями дождевых туч и аномально теплым воздухом атлантического происхождения с температурным фоном на 10 градусов выше климатической нормы. "Сегодня в Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха в столице плюс 4-6, по области - плюс 2-7", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 736 миллиметров ртутного столба. Тишковец рассказал, что сегодня высока вероятность установления нового температурного рекорда. Предыдущий рекорд был установлен в 1973 году, когда было плюс 4,2 градуса.

https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html

https://ria.ru/20221230/osadki-1842418057.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец