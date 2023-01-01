Рейтинг@Mail.ru
Погода в Москве в воскресенье может побить рекорд 50-летней давности - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230101/rekord-1842701668.html
Погода в Москве в воскресенье может побить рекорд 50-летней давности
Погода в Москве в воскресенье может побить рекорд 50-летней давности - РИА Новости, 01.01.2023
Погода в Москве в воскресенье может побить рекорд 50-летней давности
Облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов ожидает москвичей в первый день нового года, в воскресенье температура может побить рекорд 1973 года, когда воздух... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:50
2023-01-01T09:50
погода
москва
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839515501_0:35:3217:1845_1920x0_80_0_0_8989d84851dda4f318e9fa48e5662510.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов ожидает москвичей в первый день нового года, в воскресенье температура может побить рекорд 1973 года, когда воздух прогрелся до 4,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, насыщенного полями дождевых туч и аномально теплым воздухом атлантического происхождения с температурным фоном на 10 градусов выше климатической нормы. "Сегодня в Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха в столице плюс 4-6, по области - плюс 2-7", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 736 миллиметров ртутного столба. Тишковец рассказал, что сегодня высока вероятность установления нового температурного рекорда. Предыдущий рекорд был установлен в 1973 году, когда было плюс 4,2 градуса.
https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html
https://ria.ru/20221230/osadki-1842418057.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839515501_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_09164893af390f2a8c920263ca959031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
09:50 01.01.2023
 
Погода в Москве в воскресенье может побить рекорд 50-летней давности

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается рекордная температура до плюс шести градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВоробей сидит на ограждении
Воробей сидит на ограждении - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Воробей сидит на ограждении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов ожидает москвичей в первый день нового года, в воскресенье температура может побить рекорд 1973 года, когда воздух прогрелся до 4,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, насыщенного полями дождевых туч и аномально теплым воздухом атлантического происхождения с температурным фоном на 10 градусов выше климатической нормы.
Женщины выгуливают собак в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 17:30
Синоптики пообещали москвичам "рубиновый" январь
"Сегодня в Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха в столице плюс 4-6, по области - плюс 2-7", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 736 миллиметров ртутного столба.
Тишковец рассказал, что сегодня высока вероятность установления нового температурного рекорда. Предыдущий рекорд был установлен в 1973 году, когда было плюс 4,2 градуса.
Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 11:19
В Москве за декабрь уже выпало более двух месячных норм осадков
 
ПогодаМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала