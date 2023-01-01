https://ria.ru/20230101/rekord-1842701668.html
Погода в Москве в воскресенье может побить рекорд 50-летней давности
Погода в Москве в воскресенье может побить рекорд 50-летней давности - РИА Новости, 01.01.2023
Погода в Москве в воскресенье может побить рекорд 50-летней давности
Облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов ожидает москвичей в первый день нового года, в воскресенье температура может побить рекорд 1973 года, когда воздух... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:50
2023-01-01T09:50
2023-01-01T09:50
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов ожидает москвичей в первый день нового года, в воскресенье температура может побить рекорд 1973 года, когда воздух прогрелся до 4,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, насыщенного полями дождевых туч и аномально теплым воздухом атлантического происхождения с температурным фоном на 10 градусов выше климатической нормы. "Сегодня в Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха в столице плюс 4-6, по области - плюс 2-7", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 736 миллиметров ртутного столба. Тишковец рассказал, что сегодня высока вероятность установления нового температурного рекорда. Предыдущий рекорд был установлен в 1973 году, когда было плюс 4,2 градуса.
https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html
https://ria.ru/20221230/osadki-1842418057.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
Погода в Москве в воскресенье может побить рекорд 50-летней давности
Синоптик Тишковец: в Москве ожидается рекордная температура до плюс шести градусов
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов ожидает москвичей в первый день нового года, в воскресенье температура может побить рекорд 1973 года, когда воздух прогрелся до 4,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, насыщенного полями дождевых туч и аномально теплым воздухом атлантического происхождения с температурным фоном на 10 градусов выше климатической нормы.
"Сегодня в Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха в столице плюс 4-6, по области - плюс 2-7", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 736 миллиметров ртутного столба.
Тишковец рассказал, что сегодня высока вероятность установления нового температурного рекорда. Предыдущий рекорд был установлен в 1973 году, когда было плюс 4,2 градуса.