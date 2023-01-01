https://ria.ru/20230101/poezd-1842687628.html

Пассажиры верхних полок российских поездов получат право есть на нижних

Пассажиры верхних полок российских поездов получат право есть на нижних - РИА Новости, 01.01.2023

Пассажиры верхних полок российских поездов получат право есть на нижних

Пассажиры верхних полок российских поездов в 2023 году получают законное право садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина — правда, вступят эти правила в... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T06:11

2023-01-01T06:11

2023-01-01T14:39

россия

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пассажиры верхних полок российских поездов в 2023 году получают законное право садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина — правда, вступят эти правила в силу только с осени, выяснило РИА Новости. Споры, должны ли пассажиры нижних полок пускать на свое место попутчиков с верхних, возникали в самих поездах и в интернете. Законодательно этот момент нигде не был закреплен. Однако Минтранс России в связи с многочисленными жалобами пассажиров, проезжающих на верхних полках и не имеющих возможность воспользоваться столом, в 2022 году внес изменения в правила перевозок на железной дороге, сообщали РИА Новости в пресс-службе министерства. Теперь в документе прописаны права пассажиров верхних полок в части приема пищи на нижних. Согласно правилам — основному документу, регламентирующему в России перевозку на железнодорожном транспорте, — с 1 сентября 2023 года по требованию проводника пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика путешественнику с верхней. Утром (с 7:00 до 10:.00) и вечером (с 19:00 до 21:00) надо пустить соседа сверху не дольше, чем на 30 минут, в обед (с 12:00 до 15:00) — максимум на один час.Пассажиры российских поездов в беседе с РИА Новости в основном позитивно отреагировали на узаконивание прав людей с верхних полок есть, сидя у стола на нижних. Член Общественной палаты и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов увидел в документе несколько спорных моментов. Например, считает он, непонятно: если пассажир нижней полки спит, будут ли его будить силой и убеждать предоставить место. Однако в большинстве случаев вопросы решались в диалоге между двумя пассажирами, отмечает Зотов. Перевозками пассажиров в поездах дальнего следования в России занимается холдинг РЖД, в частности входящая в него Федеральная пассажирская компания (ФПК), и частные железнодорожные компании.

https://ria.ru/20221221/sapsan-1840143307.html

https://ria.ru/20221221/sapsan-1840149689.html

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россия, федеральная пассажирская компания