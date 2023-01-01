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Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 01.01.2023
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Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 01.01.2023
Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T19:58
2023-01-01T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.20 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.25 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
куйбышевский район
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
19:58 01.01.2023
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов за пять минут

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание, пострадавшее в результате обстрела Донецка
Здание, пострадавшее в результате обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Здание, пострадавшее в результате обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.20 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.25 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
"Я услышала первый хлопок и упала под сейф": обстрел больницы в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

ВСУ дважды за двое суток наносили артиллерийские удары с применением РСЗО по району Калининской больницы в Донецке.

Один из корпусов больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
1 из 10

ВСУ дважды за двое суток наносили артиллерийские удары с применением РСЗО по району Калининской больницы в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Снаряды попали в саму больницу и на прилегающую территорию. Повреждены жилые дома, магазины и детский сад.

Регистратура в корпусе Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенном в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
2 из 10

Снаряды попали в саму больницу и на прилегающую территорию. Повреждены жилые дома, магазины и детский сад.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка.
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка
3 из 10
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор.

Разбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
4 из 10

Обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар.

Сотрудник спасательной службы МЧС ДНР
5 из 10

В расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

"Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела — полполиклиники нет", — рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья.

Фасад оного из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
6 из 10

"Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела — полполиклиники нет", — рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Днем ранее больница имени Калинина уже подверглась обстрелу.

Разбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
7 из 10

Днем ранее больница имени Калинина уже подверглась обстрелу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Тогда повреждения получили три корпуса, пострадали пациенты, один из которых позже умер.

Один из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
8 из 10

Тогда повреждения получили три корпуса, пострадали пациенты, один из которых позже умер.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В земле недалеко от больницы были видны следы от снаряда: подземным взрывом поблизости выбило канализационные люки.

Магазин, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
9 из 10

В земле недалеко от больницы были видны следы от снаряда: подземным взрывом поблизости выбило канализационные люки.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

После обстрела больницы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Один из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
10 из 10

После обстрела больницы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

ВСУ дважды за двое суток наносили артиллерийские удары с применением РСЗО по району Калининской больницы в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Снаряды попали в саму больницу и на прилегающую территорию. Повреждены жилые дома, магазины и детский сад.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

В расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

"Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела — полполиклиники нет", — рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Днем ранее больница имени Калинина уже подверглась обстрелу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тогда повреждения получили три корпуса, пострадали пациенты, один из которых позже умер.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В земле недалеко от больницы были видны следы от снаряда: подземным взрывом поблизости выбило канализационные люки.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

После обстрела больницы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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