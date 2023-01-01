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Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 01.01.2023

Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T19:58

2023-01-01T19:58

2023-01-01T19:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.20 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.25 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато