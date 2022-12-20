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"Я услышала первый хлопок и упала под сейф": обстрел больницы в Донецке - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/donetsk-1839938951.html
"Я услышала первый хлопок и упала под сейф": обстрел больницы в Донецке
"Я услышала первый хлопок и упала под сейф": обстрел больницы в Донецке - РИА Новости, 20.12.2022
"Я услышала первый хлопок и упала под сейф": обстрел больницы в Донецке
Украинские войска снова обстреляли ракетами центр Донецка, cнаряды попали в корпус Калининской больницы и детский сад. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.12.2022
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фото
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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Украинские войска снова обстреляли ракетами центр Донецка, cнаряды попали в корпус Калининской больницы и детский сад. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, донецк, вооруженные силы украины
Фото, Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
13:00 20.12.2022 (обновлено: 13:15 20.12.2022)
 

"Я услышала первый хлопок и упала под сейф": обстрел больницы в Донецке

Читать ria.ru в
Украинские войска снова обстреляли ракетами центр Донецка, cнаряды попали в корпус Калининской больницы и детский сад. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

ВСУ дважды за двое суток наносили артиллерийские удары с применением РСЗО по району Калининской больницы в Донецке.

Один из корпусов больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
1 из 10

ВСУ дважды за двое суток наносили артиллерийские удары с применением РСЗО по району Калининской больницы в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Снаряды попали в саму больницу и на прилегающую территорию. Повреждены жилые дома, магазины и детский сад.

Регистратура в корпусе Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенном в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
2 из 10

Снаряды попали в саму больницу и на прилегающую территорию. Повреждены жилые дома, магазины и детский сад.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка.
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка
3 из 10
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор.

Разбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
4 из 10

Обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар.

Сотрудник спасательной службы МЧС ДНР
5 из 10

В расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

"Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела — полполиклиники нет", — рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья.

Фасад оного из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
6 из 10

"Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела — полполиклиники нет", — рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Днем ранее больница имени Калинина уже подверглась обстрелу.

Разбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
7 из 10

Днем ранее больница имени Калинина уже подверглась обстрелу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Тогда повреждения получили три корпуса, пострадали пациенты, один из которых позже умер.

Один из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
8 из 10

Тогда повреждения получили три корпуса, пострадали пациенты, один из которых позже умер.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В земле недалеко от больницы были видны следы от снаряда: подземным взрывом поблизости выбило канализационные люки.

Магазин, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
9 из 10

В земле недалеко от больницы были видны следы от снаряда: подземным взрывом поблизости выбило канализационные люки.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

После обстрела больницы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Один из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
10 из 10

После обстрела больницы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Специальная военная операция на УкраинеФотоДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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