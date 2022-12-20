https://ria.ru/20221220/donetsk-1839938951.html

"Я услышала первый хлопок и упала под сейф": обстрел больницы в Донецке

"Я услышала первый хлопок и упала под сейф": обстрел больницы в Донецке - РИА Новости, 20.12.2022

"Я услышала первый хлопок и упала под сейф": обстрел больницы в Донецке

Украинские войска снова обстреляли ракетами центр Донецка, cнаряды попали в корпус Калининской больницы и детский сад. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:00

2022-12-20T13:00

2022-12-20T13:15

фото

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

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Украинские войска снова обстреляли ракетами центр Донецка, cнаряды попали в корпус Калининской больницы и детский сад. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.

донецк

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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