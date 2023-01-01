https://ria.ru/20230101/nalogi-1842693711.html
ЕНС упростит жизнь налогоплательщикам, заявила эксперт
ЕНС упростит жизнь налогоплательщикам, заявила эксперт - РИА Новости, 01.01.2023
ЕНС упростит жизнь налогоплательщикам, заявила эксперт
Единый налоговый счет (ЕНС), который начал действовать с 1 января 2023 года, упростит жизнь налогоплательщиков в России, однако необходимо быть внимательным,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:06
2023-01-01T09:06
2023-01-01T09:11
экономика
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единый налоговый счет (ЕНС), который начал действовать с 1 января 2023 года, упростит жизнь налогоплательщиков в России, однако необходимо быть внимательным, заявила РИА Новости партнер департамента налогов и права консалтинговой компании "Деловые решения и технологии" Татьяна Кофанова. ЕНС и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика заработали в России с 1 января наступившего года. Их могут использовать как физические, так и юридические лица, а все налоговые обязательства можно оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. "Институт ЕНС призван упростить жизнь налогоплательщиков, но на начальном этапе внедрения компании встретятся с сложностями", - считает Кофанова. Она добавила, что сложности вызваны несколькими причинами. По ее мнению, одна из них - проработанность нормативной базы. "Нормативная база в процессе уточнения, и есть пробелы, которые нужно успеть устранить", - полагает Кофанова. Кроме того, как уточняет эксперт, для компаний сложности связаны с переходом на новую систему. "Требуется перестройка процессов формирования расчета по налоговым обязательствам и централизация подходов", - говорит она. "В первый отчетный период налогоплательщикам нужно быть особенно внимательными, многие начали подготовку уже в 2022 году и продолжат ее в январе 2023 года", - отмечает Кофанова, рассуждая о возможных сложностях при пользовании ЕНС на начальных этапах.
https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html
https://ria.ru/20221229/nalog-1842291015.html
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РИА Новости
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экономика, россия
09:06 01.01.2023 (обновлено: 09:11 01.01.2023)
ЕНС упростит жизнь налогоплательщикам, заявила эксперт
Эксперт Татьяна Кофанова посоветовала быть осмотрительными с единым налоговым счетом
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единый налоговый счет (ЕНС), который начал действовать с 1 января 2023 года, упростит жизнь налогоплательщиков в России, однако необходимо быть внимательным, заявила РИА Новости партнер департамента налогов и права консалтинговой компании "Деловые решения и технологии" Татьяна Кофанова.
ЕНС и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика заработали в России с 1 января наступившего года. Их могут использовать как физические, так и юридические лица, а все налоговые обязательства можно оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН.
"Институт ЕНС призван упростить жизнь налогоплательщиков, но на начальном этапе внедрения компании встретятся с сложностями", - считает Кофанова.
Она добавила, что сложности вызваны несколькими причинами. По ее мнению, одна из них - проработанность нормативной базы. "Нормативная база в процессе уточнения, и есть пробелы, которые нужно успеть устранить", - полагает Кофанова.
Кроме того, как уточняет эксперт, для компаний сложности связаны с переходом на новую систему. "Требуется перестройка процессов формирования расчета по налоговым обязательствам и централизация подходов", - говорит она.
"В первый отчетный период налогоплательщикам нужно быть особенно внимательными, многие начали подготовку уже в 2022 году и продолжат ее в январе 2023 года", - отмечает Кофанова, рассуждая о возможных сложностях при пользовании ЕНС на начальных этапах.