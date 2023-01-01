https://ria.ru/20230101/nalogi-1842693711.html

ЕНС упростит жизнь налогоплательщикам, заявила эксперт

ЕНС упростит жизнь налогоплательщикам, заявила эксперт - РИА Новости, 01.01.2023

ЕНС упростит жизнь налогоплательщикам, заявила эксперт

Единый налоговый счет (ЕНС), который начал действовать с 1 января 2023 года, упростит жизнь налогоплательщиков в России, однако необходимо быть внимательным,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T09:06

2023-01-01T09:06

2023-01-01T09:11

экономика

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единый налоговый счет (ЕНС), который начал действовать с 1 января 2023 года, упростит жизнь налогоплательщиков в России, однако необходимо быть внимательным, заявила РИА Новости партнер департамента налогов и права консалтинговой компании "Деловые решения и технологии" Татьяна Кофанова. ЕНС и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика заработали в России с 1 января наступившего года. Их могут использовать как физические, так и юридические лица, а все налоговые обязательства можно оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. "Институт ЕНС призван упростить жизнь налогоплательщиков, но на начальном этапе внедрения компании встретятся с сложностями", - считает Кофанова. Она добавила, что сложности вызваны несколькими причинами. По ее мнению, одна из них - проработанность нормативной базы. "Нормативная база в процессе уточнения, и есть пробелы, которые нужно успеть устранить", - полагает Кофанова. Кроме того, как уточняет эксперт, для компаний сложности связаны с переходом на новую систему. "Требуется перестройка процессов формирования расчета по налоговым обязательствам и централизация подходов", - говорит она. "В первый отчетный период налогоплательщикам нужно быть особенно внимательными, многие начали подготовку уже в 2022 году и продолжат ее в январе 2023 года", - отмечает Кофанова, рассуждая о возможных сложностях при пользовании ЕНС на начальных этапах.

https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html

https://ria.ru/20221229/nalog-1842291015.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия