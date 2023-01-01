https://ria.ru/20230101/morzh-1842699314.html

В британском Скарборо отменили фейерверк из-за заплывшего в гавань моржа

В британском Скарборо отменили фейерверк из-за заплывшего в гавань моржа - РИА Новости, 01.01.2023

В британском Скарборо отменили фейерверк из-за заплывшего в гавань моржа

Городской совет британского города Скарборо отменил новогодний фейерверк из-за опасений, что он может напугать моржа, заплывшего в гавань, сообщает газета... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T09:34

2023-01-01T09:34

2023-01-01T09:52

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канада

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Городской совет британского города Скарборо отменил новогодний фейерверк из-за опасений, что он может напугать моржа, заплывшего в гавань, сообщает газета Mirror. Как отмечает издание, моржа, которому дали прозвище Тор, нашли в гавани 30 декабря. Согласно информации газеты, морж мог приплыть из Канады, до этого млекопитающее видели на пляжах Хэмпшира, а также в Нидерландах и Франции. "По совету British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) мы приняли решение отменить сегодняшний новогодний фейерверк из-за прибытия в гавань моржа по прозвищу Тор", - цитирует издание представителя городского совета Скарборо. Представитель совета добавил, что фейерверк может причинить дискомфорт млекопитающему. По данным газеты, моржей редко можно встретить в Великобритании. Как отмечается, за последние два года у британских берегов зарегистрировали два случая появления моржей.

https://ria.ru/20221230/feyerverki-1842508059.html

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хэмпшир

нидерланды

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, хэмпшир, нидерланды, великобритания