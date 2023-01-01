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Президент Красного Креста планирует посетить Россию - РИА Новости, 01.01.2023
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Президент Красного Креста планирует посетить Россию
Президент Красного Креста планирует посетить Россию - РИА Новости, 01.01.2023
Президент Красного Креста планирует посетить Россию
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер сообщила о своем намерении посетить Россию. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T18:52
2023-01-01T18:57
в мире
си цзиньпин
дмитрий медведев
россия
украина
донбасс
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
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ЦЮРИХ, 1 янв - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер сообщила о своем намерении посетить Россию. "Я поеду в Москву", - заявила она в интервью швейцарскому изданию NZZ am Sonntag, уточнив, что дата ее визита пока не определена. Сполярич Эггер также отметила значимость диалога с Россией "на всех уровнях". "Нам необходимо получить гарантии безопасности на местном уровне, чтобы мы могли отправлять своих представителей для посещения заключенных. А для этого нам нужны контакты на местах", - сказала президент МККК. В декабре 2022 года Сполярич Эггер посещала с четырехдневным визитом Украину. Россия продолжает военную специальную операцию на территории Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Ее целями была заявлена необходимость защитить жителей Донбасса, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента РФ, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В состав РФ были приняты новые территории: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонские области. Как заявлял Путин, Киев отказался от переговоров и обстреливает территорию России. РФ в свою очередь готова выполнить поставленные цели спецоперации. Большинство стран Запада поддерживают Киев вооружениями и санкциями в отношении РФ. Си Цзиньпин во время встречи с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым в Пекине 21 декабря выразил надежду, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность и политическими методами решат волнующие их вопросы.
https://ria.ru/20221227/prestupleniya-1841752086.html
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в мире, си цзиньпин, дмитрий медведев, россия, украина, донбасс, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
В мире, Си Цзиньпин, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Донбасс, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест
18:52 01.01.2023 (обновлено: 18:57 01.01.2023)
 
Президент Красного Креста планирует посетить Россию

Президент МККК Сполярич Эггер сообщила о своем намерении посетить Россию

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 1 янв - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер сообщила о своем намерении посетить Россию.
"Я поеду в Москву", - заявила она в интервью швейцарскому изданию NZZ am Sonntag, уточнив, что дата ее визита пока не определена.
Сполярич Эггер также отметила значимость диалога с Россией "на всех уровнях".
"Нам необходимо получить гарантии безопасности на местном уровне, чтобы мы могли отправлять своих представителей для посещения заключенных. А для этого нам нужны контакты на местах", - сказала президент МККК.
В декабре 2022 года Сполярич Эггер посещала с четырехдневным визитом Украину.
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Россия продолжает военную специальную операцию на территории Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Ее целями была заявлена необходимость защитить жителей Донбасса, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента РФ, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В состав РФ были приняты новые территории: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонские области. Как заявлял Путин, Киев отказался от переговоров и обстреливает территорию России. РФ в свою очередь готова выполнить поставленные цели спецоперации. Большинство стран Запада поддерживают Киев вооружениями и санкциями в отношении РФ. Си Цзиньпин во время встречи с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым в Пекине 21 декабря выразил надежду, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность и политическими методами решат волнующие их вопросы.
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В миреСи ЦзиньпинДмитрий МедведевРоссияУкраинаДонбассМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный Крест
 
 
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