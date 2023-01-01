https://ria.ru/20230101/mkkk-1842753280.html

Президент Красного Креста планирует посетить Россию

Президент Красного Креста планирует посетить Россию - РИА Новости, 01.01.2023

Президент Красного Креста планирует посетить Россию

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер сообщила о своем намерении посетить Россию. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T18:52

2023-01-01T18:52

2023-01-01T18:57

в мире

си цзиньпин

дмитрий медведев

россия

украина

донбасс

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

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ЦЮРИХ, 1 янв - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер сообщила о своем намерении посетить Россию. "Я поеду в Москву", - заявила она в интервью швейцарскому изданию NZZ am Sonntag, уточнив, что дата ее визита пока не определена. Сполярич Эггер также отметила значимость диалога с Россией "на всех уровнях". "Нам необходимо получить гарантии безопасности на местном уровне, чтобы мы могли отправлять своих представителей для посещения заключенных. А для этого нам нужны контакты на местах", - сказала президент МККК. В декабре 2022 года Сполярич Эггер посещала с четырехдневным визитом Украину. Россия продолжает военную специальную операцию на территории Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Ее целями была заявлена необходимость защитить жителей Донбасса, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента РФ, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В состав РФ были приняты новые территории: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонские области. Как заявлял Путин, Киев отказался от переговоров и обстреливает территорию России. РФ в свою очередь готова выполнить поставленные цели спецоперации. Большинство стран Запада поддерживают Киев вооружениями и санкциями в отношении РФ. Си Цзиньпин во время встречи с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым в Пекине 21 декабря выразил надежду, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность и политическими методами решат волнующие их вопросы.

https://ria.ru/20221227/prestupleniya-1841752086.html

https://ria.ru/20221221/oon-1840381283.html

россия

украина

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, си цзиньпин, дмитрий медведев, россия, украина, донбасс, международный комитет красного креста (мккк), красный крест