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В Петербурге в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов - РИА Новости, 01.01.2023
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В Петербурге в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов
В Петербурге в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов - РИА Новости, 01.01.2023
В Петербурге в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов
Около 2 тысяч граждан стран ближнего зарубежья было доставлено в полицию в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T22:13
2023-01-01T22:13
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Около 2 тысяч граждан стран ближнего зарубежья было доставлено в полицию в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки были выявлены нарушения миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области. В пресс-службе отметили, что в новогоднюю ночь сотрудниками петербургской полиции был реализован комплекс профилактических мероприятий, который позволил избежать серьезных правонарушений в центре города. "В ходе обеспечения правопорядка в профилактических целях в полицию было доставлено около 2 тысяч граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера", - отмечается в сообщении. Также на Дворцовой площади благодаря бдительности нарядов полиции удалось предотвратить более десятка попыток использования пиротехнических изделий, которые при большом скоплении людей могли привести к трагедии. "В связи с большим количеством желающих встретить Новый год у главной елки Петербурга, на Дворцовой площади, полицией были приняты временные меры ограничительного характера в целях безопасности людей, избежания давки и возможных инцидентов", - отмечается в сообщении.
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
22:13 01.01.2023
 
В Петербурге в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов

Около двух тысяч мигрантов доставили в полицию из центра Петербурга в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Сотрудники полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Около 2 тысяч граждан стран ближнего зарубежья было доставлено в полицию в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки были выявлены нарушения миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области.
В пресс-службе отметили, что в новогоднюю ночь сотрудниками петербургской полиции был реализован комплекс профилактических мероприятий, который позволил избежать серьезных правонарушений в центре города.
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"В ходе обеспечения правопорядка в профилактических целях в полицию было доставлено около 2 тысяч граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера", - отмечается в сообщении.
Также на Дворцовой площади благодаря бдительности нарядов полиции удалось предотвратить более десятка попыток использования пиротехнических изделий, которые при большом скоплении людей могли привести к трагедии.
"В связи с большим количеством желающих встретить Новый год у главной елки Петербурга, на Дворцовой площади, полицией были приняты временные меры ограничительного характера в целях безопасности людей, избежания давки и возможных инцидентов", - отмечается в сообщении.
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