https://ria.ru/20230101/migranty-1842770104.html

В Петербурге в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов

В Петербурге в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов - РИА Новости, 01.01.2023

В Петербурге в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов

Около 2 тысяч граждан стран ближнего зарубежья было доставлено в полицию в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T22:13

2023-01-01T22:13

2023-01-01T22:13

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Около 2 тысяч граждан стран ближнего зарубежья было доставлено в полицию в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки были выявлены нарушения миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области. В пресс-службе отметили, что в новогоднюю ночь сотрудниками петербургской полиции был реализован комплекс профилактических мероприятий, который позволил избежать серьезных правонарушений в центре города. "В ходе обеспечения правопорядка в профилактических целях в полицию было доставлено около 2 тысяч граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера", - отмечается в сообщении. Также на Дворцовой площади благодаря бдительности нарядов полиции удалось предотвратить более десятка попыток использования пиротехнических изделий, которые при большом скоплении людей могли привести к трагедии. "В связи с большим количеством желающих встретить Новый год у главной елки Петербурга, на Дворцовой площади, полицией были приняты временные меры ограничительного характера в целях безопасности людей, избежания давки и возможных инцидентов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230101/feyerverk-1842736251.html

https://ria.ru/20230101/pozhar-1842752621.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, происшествия