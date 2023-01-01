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Шойгу исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртии - РИА Новости, 01.01.2023
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Шойгу исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртии
Шойгу исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртии - РИА Новости, 01.01.2023
Шойгу исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртии
Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту Дарьи из Удмуртии, которая хочет стать летчицей,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:36
2023-01-01T15:45
общество
сергей шойгу
россия
удмуртская республика (удмуртия)
москва
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту Дарьи из Удмуртии, которая хочет стать летчицей, сообщили в Минобороны. "Глава российского военного ведомства в Национальном центре управления обороной РФ снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Дарьи из Удмуртской Республики. В своем желании Дарья просила подарить ей защитный шлем летчика, а также посмотреть с трибуны на Красной площади в Москве парад Победы 9 мая", — сказали в ведомстве. Защитный летный шлем был доставлен в Ижевск и вручен Дарье, подарок передал директор департамента культуры Минобороны Артем Горный. На шлем нанесено изображение истребителя Су-35 в полете, так как Дарья учится в кадетском классе и мечтает стать летчицей.Также Дарье были подарены приглашения на парад Победы и копия живописного панно "Парад Победы 1945", завершенного в этом году Студией военных художников имени Грекова."Я учусь в летном классе, занимаюсь в школе юных летчиков. На шлеме изображен истребитель и надпись "Все выше и выше". Шлем я примерила, он в цвет неба. Мне шлем понравился, очень красивый", — отметила Дарья.Как рассказал мама девочки, глава их семьи сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. "У нас в семье двое девочек. Вот старшая дочь, новогоднее чудо у нее произошло. Учится она в кадетском классе и дополнительно занимается в Школе летчиков города Ижевска", — добавила она.
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общество, сергей шойгу, россия, удмуртская республика (удмуртия), москва, су-35
Общество, Сергей Шойгу, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Москва, Су-35
12:36 01.01.2023 (обновлено: 15:45 01.01.2023)
 
Шойгу исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртии

Министр обороны Шойгу исполнил мечту Дарьи из Удмуртии, которая хочет стать летчицей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту Дарьи из Удмуртии, которая хочет стать летчицей, сообщили в Минобороны.
"Глава российского военного ведомства в Национальном центре управления обороной РФ снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Дарьи из Удмуртской Республики. В своем желании Дарья просила подарить ей защитный шлем летчика, а также посмотреть с трибуны на Красной площади в Москве парад Победы 9 мая", — сказали в ведомстве.
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Защитный летный шлем был доставлен в Ижевск и вручен Дарье, подарок передал директор департамента культуры Минобороны Артем Горный. На шлем нанесено изображение истребителя Су-35 в полете, так как Дарья учится в кадетском классе и мечтает стать летчицей.
Также Дарье были подарены приглашения на парад Победы и копия живописного панно "Парад Победы 1945", завершенного в этом году Студией военных художников имени Грекова.
"Я учусь в летном классе, занимаюсь в школе юных летчиков. На шлеме изображен истребитель и надпись "Все выше и выше". Шлем я примерила, он в цвет неба. Мне шлем понравился, очень красивый", — отметила Дарья.
Как рассказал мама девочки, глава их семьи сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. "У нас в семье двое девочек. Вот старшая дочь, новогоднее чудо у нее произошло. Учится она в кадетском классе и дополнительно занимается в Школе летчиков города Ижевска", — добавила она.
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