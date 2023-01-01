https://ria.ru/20230101/mechta-1842718984.html

Шойгу исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртии

Шойгу исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртии - РИА Новости, 01.01.2023

Шойгу исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртии

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту Дарьи из Удмуртии, которая хочет стать летчицей,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:36

2023-01-01T12:36

2023-01-01T15:45

общество

сергей шойгу

россия

удмуртская республика (удмуртия)

москва

су-35

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту Дарьи из Удмуртии, которая хочет стать летчицей, сообщили в Минобороны. "Глава российского военного ведомства в Национальном центре управления обороной РФ снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Дарьи из Удмуртской Республики. В своем желании Дарья просила подарить ей защитный шлем летчика, а также посмотреть с трибуны на Красной площади в Москве парад Победы 9 мая", — сказали в ведомстве. Защитный летный шлем был доставлен в Ижевск и вручен Дарье, подарок передал директор департамента культуры Минобороны Артем Горный. На шлем нанесено изображение истребителя Су-35 в полете, так как Дарья учится в кадетском классе и мечтает стать летчицей.Также Дарье были подарены приглашения на парад Победы и копия живописного панно "Парад Победы 1945", завершенного в этом году Студией военных художников имени Грекова."Я учусь в летном классе, занимаюсь в школе юных летчиков. На шлеме изображен истребитель и надпись "Все выше и выше". Шлем я примерила, он в цвет неба. Мне шлем понравился, очень красивый", — отметила Дарья.Как рассказал мама девочки, глава их семьи сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. "У нас в семье двое девочек. Вот старшая дочь, новогоднее чудо у нее произошло. Учится она в кадетском классе и дополнительно занимается в Школе летчиков города Ижевска", — добавила она.

https://ria.ru/20221230/mechta-1842552918.html

https://ria.ru/20221230/aeroflot-1842493530.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей шойгу, россия, удмуртская республика (удмуртия), москва, су-35