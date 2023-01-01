https://ria.ru/20230101/matvienko-1842765069.html

Россия настроена на расширение отношений с Боливией, заявила Матвиенко

Россия настроена на расширение отношений с Боливией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.01.2023

Россия настроена на расширение отношений с Боливией, заявила Матвиенко

Россия настроена на углубление и расширение отношений с Боливией, у стран совпадает взгляд на будущее в ожидании более справедливого многополярного мира,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T21:06

2023-01-01T21:06

2023-01-01T21:06

валентина матвиенко

россия

боливия

совет федерации рф

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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Россия настроена на углубление и расширение отношений с Боливией, у стран совпадает взгляд на будущее в ожидании более справедливого многополярного мира, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "И у России, и Боливии совпадает взгляд на будущее в ожидании более справедливого многополярного мира. Здесь у нас наши подходы абсолютно совпадают", - сказала она в ходе двусторонней встречи. "Мы настроены, и скажу это искренне, настроены на дальнейшее углубление и расширение наших отношений в самых разных сферах", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20230101/mezhpravkomissiya-1842763770.html

россия

боливия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валентина матвиенко, россия, боливия, совет федерации рф