https://ria.ru/20230101/matvienko-1842765069.html
Россия настроена на расширение отношений с Боливией, заявила Матвиенко
Россия настроена на расширение отношений с Боливией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.01.2023
Россия настроена на расширение отношений с Боливией, заявила Матвиенко
Россия настроена на углубление и расширение отношений с Боливией, у стран совпадает взгляд на будущее в ожидании более справедливого многополярного мира,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T21:06
2023-01-01T21:06
2023-01-01T21:06
валентина матвиенко
россия
боливия
совет федерации рф
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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Россия настроена на углубление и расширение отношений с Боливией, у стран совпадает взгляд на будущее в ожидании более справедливого многополярного мира, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "И у России, и Боливии совпадает взгляд на будущее в ожидании более справедливого многополярного мира. Здесь у нас наши подходы абсолютно совпадают", - сказала она в ходе двусторонней встречи. "Мы настроены, и скажу это искренне, настроены на дальнейшее углубление и расширение наших отношений в самых разных сферах", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20230101/mezhpravkomissiya-1842763770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, россия, боливия, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Россия, Боливия, Совет Федерации РФ
Россия настроена на расширение отношений с Боливией, заявила Матвиенко
Матвиенко заявила о настрое России на углубление и расширение отношений с Боливией