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Россия настроена на расширение отношений с Боливией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.01.2023
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Россия настроена на расширение отношений с Боливией, заявила Матвиенко
Россия настроена на расширение отношений с Боливией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.01.2023
Россия настроена на расширение отношений с Боливией, заявила Матвиенко
Россия настроена на углубление и расширение отношений с Боливией, у стран совпадает взгляд на будущее в ожидании более справедливого многополярного мира,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T21:06
2023-01-01T21:06
валентина матвиенко
россия
боливия
совет федерации рф
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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Россия настроена на углубление и расширение отношений с Боливией, у стран совпадает взгляд на будущее в ожидании более справедливого многополярного мира, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "И у России, и Боливии совпадает взгляд на будущее в ожидании более справедливого многополярного мира. Здесь у нас наши подходы абсолютно совпадают", - сказала она в ходе двусторонней встречи. "Мы настроены, и скажу это искренне, настроены на дальнейшее углубление и расширение наших отношений в самых разных сферах", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20230101/mezhpravkomissiya-1842763770.html
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валентина матвиенко, россия, боливия, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Россия, Боливия, Совет Федерации РФ
21:06 01.01.2023
 
Россия настроена на расширение отношений с Боливией, заявила Матвиенко

Матвиенко заявила о настрое России на углубление и расширение отношений с Боливией

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Россия настроена на углубление и расширение отношений с Боливией, у стран совпадает взгляд на будущее в ожидании более справедливого многополярного мира, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"И у России, и Боливии совпадает взгляд на будущее в ожидании более справедливого многополярного мира. Здесь у нас наши подходы абсолютно совпадают", - сказала она в ходе двусторонней встречи.
"Мы настроены, и скажу это искренне, настроены на дальнейшее углубление и расширение наших отношений в самых разных сферах", - добавила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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Матвиенко предложила запустить механизм межправкомиссии с Боливией
 
Валентина МатвиенкоРоссияБоливияСовет Федерации РФ
 
 
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