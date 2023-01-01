https://ria.ru/20230101/matvienko-1842763589.html
Матвиенко заявила об адекватной оценке партнеров ситуации вокруг Украины
Матвиенко заявила об адекватной оценке партнеров ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 01.01.2023
Матвиенко заявила об адекватной оценке партнеров ситуации вокруг Украины
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что все партнеры адекватно оценивают происходящее вокруг украинского кризиса и готовы всячески... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T20:47
2023-01-01T20:47
2023-01-01T20:47
в мире
валентина матвиенко
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
бразилия
украина
россия
совет федерации рф
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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что все партнеры адекватно оценивают происходящее вокруг украинского кризиса и готовы всячески содействовать тому, чтобы он разрешился мирным дипломатическим путем. Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Матвиенко в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансой Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации. "Все наши партнеры адекватно оценивают происходящее, в том числе, вокруг украинского кризиса и, конечно, готовы всячески содействовать тому, чтобы внутри украинский кризис наконец разрешился мирным дипломатическим путем, и хорошо понимают, от кого это зависит", - сказала она. По словам парламентария, инаугурация выглядит очень представительно, так как на нее приехало более 100 делегаций из разных стран. "Конечно же, это не только протокольные мероприятия, это возможность двусторонних контактов, обсуждение широкого круга вопросов и стабильности, и экономической ситуации, финансовой ситуации в мире", - добавила она. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины. Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
https://ria.ru/20230101/matvienko-1842763260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валентина матвиенко, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия, украина, россия, совет федерации рф
В мире, Валентина Матвиенко, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, Бразилия, Украина, Россия, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила об адекватной оценке партнеров ситуации вокруг Украины
Матвиенко: все партнеры России адекватно оценивают происходящее вокруг украинского кризиса
БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
сообщила, что все партнеры адекватно оценивают происходящее вокруг украинского кризиса и готовы всячески содействовать тому, чтобы он разрешился мирным дипломатическим путем.
Спикер СФ представляет Россию
в Бразилии
на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы
. Матвиенко в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансой Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев
и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
"Все наши партнеры адекватно оценивают происходящее, в том числе, вокруг украинского кризиса и, конечно, готовы всячески содействовать тому, чтобы внутри украинский кризис наконец разрешился мирным дипломатическим путем, и хорошо понимают, от кого это зависит", - сказала она.
По словам парламентария, инаугурация выглядит очень представительно, так как на нее приехало более 100 делегаций из разных стран.
"Конечно же, это не только протокольные мероприятия, это возможность двусторонних контактов, обсуждение широкого круга вопросов и стабильности, и экономической ситуации, финансовой ситуации в мире", - добавила она.
Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины.
Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа
с рабочим визитом.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару
. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.