https://ria.ru/20230101/matvienko-1842759533.html

Матвиенко назвала Бразилию проверенным партнером России

Матвиенко назвала Бразилию проверенным партнером России - РИА Новости, 01.01.2023

Матвиенко назвала Бразилию проверенным партнером России

Бразилия для России является проверенным партнером, отношения двух стран не подвержены внешней конъюнктуре, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T19:48

2023-01-01T19:48

2023-01-01T20:46

бразилия

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

луис инасиу лула да силва

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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Бразилия для России является проверенным партнером, отношения двух стран не подвержены внешней конъюнктуре, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам беседы с избранным президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.Избранный президент накануне своей инаугурации встретился с Матвиенко, представляющей Россию на церемонии."Я хочу подчеркнуть еще и тот факт, что Бразилия для России является очень надежным, очень важным, очень проверенным партнером", - сказала она журналистам.Матвиенко напомнила, что в следующем году будет 195 лет установления отношений двух стран."Наши отношения... они не подвержены внешней конъюнктуре. Мы очень ценим тот факт, что Бразилия проводит независимую внешнюю политику, она не поддается никаким влияниям извне, она действует, сохраняя свой суверенитет, свою независимость и отстаивая свои национальные интересы, и в этом мы также схожи", - сказала она журналистам.Она также добавила, что избранный президент Бразилии находится "в хорошей форме, в боевом настроении", уже сумел сформировать правительство и "настроен на самое активное взаимодействие с нашей страной".

https://ria.ru/20230101/udobreniya-1842762214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бразилия, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, луис инасиу лула да силва