https://ria.ru/20230101/matvienko-1842758633.html

Матвиенко передала президенту Бразилии послание Путина

Матвиенко передала президенту Бразилии послание Путина - РИА Новости, 01.01.2023

Матвиенко передала президенту Бразилии послание Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Бразилии послание президента РФ Владимира Путина и подтвердила, что его ждут с... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T19:33

2023-01-01T19:33

2023-01-01T19:44

бразилия

валентина матвиенко

в мире

луис инасиу лула да силва

россия

совет федерации рф

владимир путин

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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Бразилии послание президента РФ Владимира Путина и подтвердила, что его ждут с визитом в Москве.Спикер СФ представила Россию в Бразилии на церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоялась в воскресенье 1 января."Я передала послание письменное президента Российской Федерации глубоко уважаемому президенту Бразилии и также подтвердила, что мы ждем его в Москве, как только позволит его график", - сказала она.Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины.Спикер СФ Матвиенко в субботу также провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации.Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.

https://ria.ru/20230101/braziliya-1842682873.html

https://ria.ru/20221215/sud-1838857225.html

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бразилия, валентина матвиенко, в мире, луис инасиу лула да силва, россия, совет федерации рф, владимир путин