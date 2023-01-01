19:33 01.01.2023 (обновлено: 19:44 01.01.2023)
Матвиенко передала президенту Бразилии послание Путина
Матвиенко сообщила, что передала президенту Бразилии Луле да Силве послание Путина
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Бразилии послание президента РФ Владимира Путина и подтвердила, что его ждут с визитом в Москве.
Спикер СФ представила Россию в Бразилии на церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоялась в воскресенье 1 января.
"Я передала послание письменное президента Российской Федерации глубоко уважаемому президенту Бразилии и также подтвердила, что мы ждем его в Москве, как только позволит его график", - сказала она.
Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины.
Спикер СФ Матвиенко в субботу также провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
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