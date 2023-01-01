https://ria.ru/20230101/lnr-1842680113.html

Пасечник поблагодарил народ России за поддержку

Пасечник поблагодарил народ России за поддержку - РИА Новости, 01.01.2023

Пасечник поблагодарил народ России за поддержку

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил народ России за поддержку. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T01:39

2023-01-01T01:39

2023-01-01T01:39

леонид пасечник

владимир путин

россия

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 1 янв – РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил народ России за поддержку. "Мы благодарны братскому народу России не только за военную, но и за моральную, гуманитарную поддержку. Сотни машин с продуктами, стройматериалами и наборами для самых маленьких жителей Республики, что называется, - от сердца к сердцу, из рук в руки. Это ли не истинный пример единения Русского мира?" - заявил Пасечник в новогоднем обращении к жителям республики. Врио главы ЛНР подчеркнул, что вместе с народом России жители Донбасса километр за километром освободили Луганщину "от оккупационных оков укровермахта". "В едином порыве сделали наш исторический выбор, к которому шли восемь лет, - вошли в состав России. Поэтому сегодня впервые встречаем Новый год дома, единой могучей семьей россиян!" - сказал Пасечник. Он подчеркнул, что Донбасс меняется: строятся новые дороги, восстанавливаются мосты, ремонтируются больницы, школы, детсады. Пасечник также поблагодарил всех, кто встречает Новый год на боевом посту. "Отдельно хочу выразить слова признательности тем, кто встречает Новый год на боевом посту, ночном дежурстве – вдали от близких и родных! Тысячи защитников Луганщины в эти минуты выполняют свой тяжелый ратный и почетный долг. Низкий поклон героям Луганщины, медикам, сотрудникам экстренных служб, всем тем, кто в эти минуты обеспечивает нашу безопасность", - заявил Пасечник в новогоднем обращении к жителям республики. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин позже выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221230/konstitutsiya-1842454545.html

https://ria.ru/20221230/lnr-1842409235.html

россия

луганская народная республика

донбасс

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леонид пасечник, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс