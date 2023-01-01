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Пасечник поблагодарил народ России за поддержку - РИА Новости, 01.01.2023
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Пасечник поблагодарил народ России за поддержку
Пасечник поблагодарил народ России за поддержку - РИА Новости, 01.01.2023
Пасечник поблагодарил народ России за поддержку
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил народ России за поддержку. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T01:39
2023-01-01T01:39
леонид пасечник
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 1 янв – РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил народ России за поддержку. "Мы благодарны братскому народу России не только за военную, но и за моральную, гуманитарную поддержку. Сотни машин с продуктами, стройматериалами и наборами для самых маленьких жителей Республики, что называется, - от сердца к сердцу, из рук в руки. Это ли не истинный пример единения Русского мира?" - заявил Пасечник в новогоднем обращении к жителям республики. Врио главы ЛНР подчеркнул, что вместе с народом России жители Донбасса километр за километром освободили Луганщину "от оккупационных оков укровермахта". "В едином порыве сделали наш исторический выбор, к которому шли восемь лет, - вошли в состав России. Поэтому сегодня впервые встречаем Новый год дома, единой могучей семьей россиян!" - сказал Пасечник. Он подчеркнул, что Донбасс меняется: строятся новые дороги, восстанавливаются мосты, ремонтируются больницы, школы, детсады. Пасечник также поблагодарил всех, кто встречает Новый год на боевом посту. "Отдельно хочу выразить слова признательности тем, кто встречает Новый год на боевом посту, ночном дежурстве – вдали от близких и родных! Тысячи защитников Луганщины в эти минуты выполняют свой тяжелый ратный и почетный долг. Низкий поклон героям Луганщины, медикам, сотрудникам экстренных служб, всем тем, кто в эти минуты обеспечивает нашу безопасность", - заявил Пасечник в новогоднем обращении к жителям республики. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин позже выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221230/konstitutsiya-1842454545.html
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россия
луганская народная республика
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леонид пасечник, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс
Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс
01:39 01.01.2023
 
Пасечник поблагодарил народ России за поддержку

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил народ России за поддержку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 янв – РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил народ России за поддержку.
"Мы благодарны братскому народу России не только за военную, но и за моральную, гуманитарную поддержку. Сотни машин с продуктами, стройматериалами и наборами для самых маленьких жителей Республики, что называется, - от сердца к сердцу, из рук в руки. Это ли не истинный пример единения Русского мира?" - заявил Пасечник в новогоднем обращении к жителям республики.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Пасечник подписал новую конституцию ЛНР
Врио главы ЛНР подчеркнул, что вместе с народом России жители Донбасса километр за километром освободили Луганщину "от оккупационных оков укровермахта". "В едином порыве сделали наш исторический выбор, к которому шли восемь лет, - вошли в состав России. Поэтому сегодня впервые встречаем Новый год дома, единой могучей семьей россиян!" - сказал Пасечник.
Он подчеркнул, что Донбасс меняется: строятся новые дороги, восстанавливаются мосты, ремонтируются больницы, школы, детсады.
"Все, что приходило в негодность еще задолго до войны, а потом безжалостно разрушалось Киевом, - восстанавливается. В этом и огромная заслуга каждого из вас - каждого жителя Луганщины. Россия дала нам потенциал и возможности, а трудиться Донбасс всегда умел", - сказал Пасечник.
Пасечник также поблагодарил всех, кто встречает Новый год на боевом посту. "Отдельно хочу выразить слова признательности тем, кто встречает Новый год на боевом посту, ночном дежурстве – вдали от близких и родных! Тысячи защитников Луганщины в эти минуты выполняют свой тяжелый ратный и почетный долг. Низкий поклон героям Луганщины, медикам, сотрудникам экстренных служб, всем тем, кто в эти минуты обеспечивает нашу безопасность", - заявил Пасечник в новогоднем обращении к жителям республики.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин позже выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 10:48Специальная военная операция на Украине
Пасечник заявил, что в ЛНР делают все возможное для завершения спецоперации
 
Леонид ПасечникВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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