https://ria.ru/20230101/lnr-1842680113.html
Пасечник поблагодарил народ России за поддержку
Пасечник поблагодарил народ России за поддержку - РИА Новости, 01.01.2023
Пасечник поблагодарил народ России за поддержку
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил народ России за поддержку. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T01:39
2023-01-01T01:39
2023-01-01T01:39
леонид пасечник
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 1 янв – РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил народ России за поддержку. "Мы благодарны братскому народу России не только за военную, но и за моральную, гуманитарную поддержку. Сотни машин с продуктами, стройматериалами и наборами для самых маленьких жителей Республики, что называется, - от сердца к сердцу, из рук в руки. Это ли не истинный пример единения Русского мира?" - заявил Пасечник в новогоднем обращении к жителям республики. Врио главы ЛНР подчеркнул, что вместе с народом России жители Донбасса километр за километром освободили Луганщину "от оккупационных оков укровермахта". "В едином порыве сделали наш исторический выбор, к которому шли восемь лет, - вошли в состав России. Поэтому сегодня впервые встречаем Новый год дома, единой могучей семьей россиян!" - сказал Пасечник. Он подчеркнул, что Донбасс меняется: строятся новые дороги, восстанавливаются мосты, ремонтируются больницы, школы, детсады. Пасечник также поблагодарил всех, кто встречает Новый год на боевом посту. "Отдельно хочу выразить слова признательности тем, кто встречает Новый год на боевом посту, ночном дежурстве – вдали от близких и родных! Тысячи защитников Луганщины в эти минуты выполняют свой тяжелый ратный и почетный долг. Низкий поклон героям Луганщины, медикам, сотрудникам экстренных служб, всем тем, кто в эти минуты обеспечивает нашу безопасность", - заявил Пасечник в новогоднем обращении к жителям республики. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин позже выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221230/konstitutsiya-1842454545.html
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леонид пасечник, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс
Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс
Пасечник поблагодарил народ России за поддержку
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил народ России за поддержку
ЛУГАНСК, 1 янв – РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил народ России за поддержку.
"Мы благодарны братскому народу России не только за военную, но и за моральную, гуманитарную поддержку. Сотни машин с продуктами, стройматериалами и наборами для самых маленьких жителей Республики, что называется, - от сердца к сердцу, из рук в руки. Это ли не истинный пример единения Русского мира?" - заявил Пасечник в новогоднем обращении к жителям республики.
Врио главы ЛНР подчеркнул, что вместе с народом России жители Донбасса
километр за километром освободили Луганщину "от оккупационных оков укровермахта". "В едином порыве сделали наш исторический выбор, к которому шли восемь лет, - вошли в состав России. Поэтому сегодня впервые встречаем Новый год дома, единой могучей семьей россиян!" - сказал Пасечник.
Он подчеркнул, что Донбасс меняется: строятся новые дороги, восстанавливаются мосты, ремонтируются больницы, школы, детсады.
"Все, что приходило в негодность еще задолго до войны, а потом безжалостно разрушалось Киевом
, - восстанавливается. В этом и огромная заслуга каждого из вас - каждого жителя Луганщины. Россия дала нам потенциал и возможности, а трудиться Донбасс всегда умел", - сказал Пасечник.
Пасечник также поблагодарил всех, кто встречает Новый год на боевом посту. "Отдельно хочу выразить слова признательности тем, кто встречает Новый год на боевом посту, ночном дежурстве – вдали от близких и родных! Тысячи защитников Луганщины в эти минуты выполняют свой тяжелый ратный и почетный долг. Низкий поклон героям Луганщины, медикам, сотрудникам экстренных служб, всем тем, кто в эти минуты обеспечивает нашу безопасность", - заявил Пасечник в новогоднем обращении к жителям республики.
Референдумы о вхождении ДНР
, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области
– 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин
позже выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.