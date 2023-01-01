https://ria.ru/20230101/koreya-1842739919.html

Сеул пригрозил Ким Чен Ыну падением режима

Сеул пригрозил Ким Чен Ыну падением режима - РИА Новости, 01.01.2023

Сеул пригрозил Ким Чен Ыну падением режима

Минобороны Южной Кореи заявило, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к "падению режима", передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T16:14

2023-01-01T16:14

2023-01-01T18:02

в мире

ким чен ын

южная корея

сеул

пхеньян

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. Минобороны Южной Кореи заявило, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к "падению режима", передает агентство Рёнхап. Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва призвал усилить ядерные силы страны и увеличить массовое производство ядерных боеголовок. Кроме того, он заявил о необходимости создания новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, а также быстрого завершения проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.Ведомство обвинило Пхеньян в "готовности даже начать войну" и настоятельно призвало КНДР немедленно прекратить ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации, назвав это "единственным способом" улучшить условия жизни северокорейского народа. Южная Корея также пообещала "жестко отвечать" на ядерную и ракетную угрозы со стороны соседей с помощью "кардинального" укрепления своей "трехосевой" системы обороны. Она состоит из систем упреждающего удара Kill Chain, противоракетной обороны KAMD, а также системы "массированного наказания и возмездия" (KMPR). Последняя подразумевает ответ массовым пуском ракет в случае атаки со стороны КНДР.

https://radiosputnik.ria.ru/20230101/kndr-1842700987.html

https://ria.ru/20230101/kndr-1842687962.html

южная корея

сеул

пхеньян

кндр (северная корея)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ким чен ын, южная корея, сеул, пхеньян, кндр (северная корея)