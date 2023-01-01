16:14 01.01.2023 (обновлено: 18:02 01.01.2023)
Сеул пригрозил Ким Чен Ыну падением режима
Минобороны Южной Кореи: попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к падению режима
© KCTV Баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне
© KCTV
Баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. Минобороны Южной Кореи заявило, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к "падению режима", передает агентство Рёнхап.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва призвал усилить ядерные силы страны и увеличить массовое производство ядерных боеголовок. Кроме того, он заявил о необходимости создания новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, а также быстрого завершения проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
"Мы серьезно предупреждаем, что, если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына", — говорится сообщении министерства.
Ведомство обвинило Пхеньян в "готовности даже начать войну" и настоятельно призвало КНДР немедленно прекратить ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации, назвав это "единственным способом" улучшить условия жизни северокорейского народа.
Южная Корея также пообещала "жестко отвечать" на ядерную и ракетную угрозы со стороны соседей с помощью "кардинального" укрепления своей "трехосевой" системы обороны. Она состоит из систем упреждающего удара Kill Chain, противоракетной обороны KAMD, а также системы "массированного наказания и возмездия" (KMPR). Последняя подразумевает ответ массовым пуском ракет в случае атаки со стороны КНДР.
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