https://ria.ru/20230101/kndr-1842688910.html

Ким Чен Ын поручил запустить первый военный спутник КНДР

Ким Чен Ын поручил запустить первый военный спутник КНДР - РИА Новости, 01.01.2023

Ким Чен Ын поручил запустить первый военный спутник КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T07:24

2023-01-01T07:24

2023-01-01T07:24

в мире

космос - риа наука

ким чен ын

сеул

пхеньян

японское море

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СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их, передает в воскресенье Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "В докладе (Ким Чен Ына - ред.) отмечено, что Государственное управление по освоению космоса должно вести безупречную работу по созданию разведывательного спутника и ракеты-носителя, продвигающуюся на завершающем этапе, и в ближайшее время запустить первый военный спутник КНДР", - говорится в сообщении ЦТАК. По данным (ЦТАК), шестой пленум ТПК восьмого созыва прошел с 26 по 31 декабря. Ким Чен Ын как генеральный секретарь ТПК по поручению президиума пленума председательствует на нем и с первого дня зачитал трехдневный доклад, в котором подвел итоги года, поставил цели на 2023 год и раскрыл пути для выполнения необходимых для развития государства задач. В числе прочего северокорейский лидер рассказал, как нужно бороться с врагами, как члены и руководство партии должны проявлять активность, осветил будущие цели и показатели для ряда отраслей промышленности. Ранее сообщалось, что Пхеньян 18 декабря пустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону Японского моря. Максимальная высота их полета составила 550 километров, дальность - 500 километров. КНДР позже заявила, что провела испытание систем разведывательного спутника, разработку которого планирует завершить к апрелю 2023 года. По данным ЦТАК, испытательный аппарат обладал одной панхроматической камерой с пространственным разрешением в 20 метров и двумя многоспектральными камерами, видеопередатчиком, приемопередатчиками разных диапазонов-частот. Опубликованный ЦТАК снимок, якобы сделанный системами для будущего спутника, демонстрировал черно-белое изображение, очевидно, южнокорейской территории. На одной его половине виден порт Инчхон, на другой часть Сеула с рекой Ханган посередине. В Сеуле позже заявили, что такого разрешения камер недостаточно для эффективного использования спутника в целях разведки.

https://ria.ru/20230101/kndr-1842687962.html

https://ria.ru/20230101/kndr-1842680794.html

сеул

пхеньян

японское море

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в мире, космос - риа наука, ким чен ын, сеул, пхеньян, японское море