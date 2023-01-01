https://ria.ru/20230101/kndr-1842680794.html

КНДР запустила первую баллистическую ракету в 2023 году

КНДР запустила первую баллистическую ракету в 2023 году - РИА Новости, 01.01.2023

КНДР запустила первую баллистическую ракету в 2023 году

Баллистическая ракета, которую в ночь на воскресенье запустили военные КНДР, пролетела около 400 километров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T01:55

2023-01-01T01:55

2023-01-01T01:55

в мире

космос - риа наука

южная корея

японское море

пхеньян

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Баллистическая ракета, которую в ночь на воскресенье запустили военные КНДР, пролетела около 400 километров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Ракетный пуск стал первым для КНДР в 2023 году. Согласно южнокорейскому командованию, ракета пролетела около 400 километров перед тем, как упала в Японское море. Сеул осудил последний ракетный пуск Северной Кореи как "значительную провокацию", наносящую ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе.Ранее в субботу КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров. До этого 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника. 23 декабря Пхеньян вновь пустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять дронов КНДР проникли на территорию Южной Кореи. Также в КНДР с 26 декабря проходит 6-ой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва. Как отмечает агентство Рёнхап, пуски ракет могут быть реакцией Пхеньяна на испытание Южной Кореей 30 декабря твердотопливной ракеты-носителя. Всего КНДР в 2022 году было запущено около 70 ракет.

https://ria.ru/20221231/rakety-1842601883.html

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

южная корея

японское море

пхеньян

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в мире, космос - риа наука, южная корея, японское море, пхеньян