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КНДР запустила первую баллистическую ракету в 2023 году - РИА Новости, 01.01.2023
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КНДР запустила первую баллистическую ракету в 2023 году
КНДР запустила первую баллистическую ракету в 2023 году - РИА Новости, 01.01.2023
КНДР запустила первую баллистическую ракету в 2023 году
Баллистическая ракета, которую в ночь на воскресенье запустили военные КНДР, пролетела около 400 километров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T01:55
2023-01-01T01:55
в мире
космос - риа наука
южная корея
японское море
пхеньян
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Баллистическая ракета, которую в ночь на воскресенье запустили военные КНДР, пролетела около 400 километров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Ракетный пуск стал первым для КНДР в 2023 году. Согласно южнокорейскому командованию, ракета пролетела около 400 километров перед тем, как упала в Японское море. Сеул осудил последний ракетный пуск Северной Кореи как "значительную провокацию", наносящую ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе.Ранее в субботу КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров. До этого 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника. 23 декабря Пхеньян вновь пустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять дронов КНДР проникли на территорию Южной Кореи. Также в КНДР с 26 декабря проходит 6-ой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва. Как отмечает агентство Рёнхап, пуски ракет могут быть реакцией Пхеньяна на испытание Южной Кореей 30 декабря твердотопливной ракеты-носителя. Всего КНДР в 2022 году было запущено около 70 ракет.
https://ria.ru/20221231/rakety-1842601883.html
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в мире, космос - риа наука, южная корея, японское море, пхеньян
В мире, Космос - РИА Наука, Южная Корея, Японское море, Пхеньян
01:55 01.01.2023
 
КНДР запустила первую баллистическую ракету в 2023 году

Баллистическая ракета, которую в новогоднюю ночь запустила КНДР, пролетела 400 километров

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Баллистическая ракета, которую в ночь на воскресенье запустили военные КНДР, пролетела около 400 километров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ракетный пуск стал первым для КНДР в 2023 году.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 11:37
Дипломаты из Японии, США и Южной Кореи обсудили ракетные пуски КНДР
Согласно южнокорейскому командованию, ракета пролетела около 400 километров перед тем, как упала в Японское море.
Сеул осудил последний ракетный пуск Северной Кореи как "значительную провокацию", наносящую ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе.
"Наши вооруженные силы будут поддерживать твердую боеготовность, основанную на возможностях ответа на любые провокации Северной Кореи", - говорится в сообщении южнокорейского командования.
Ранее в субботу КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров.
До этого 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника. 23 декабря Пхеньян вновь пустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять дронов КНДР проникли на территорию Южной Кореи. Также в КНДР с 26 декабря проходит 6-ой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва.
Как отмечает агентство Рёнхап, пуски ракет могут быть реакцией Пхеньяна на испытание Южной Кореей 30 декабря твердотопливной ракеты-носителя.
Всего КНДР в 2022 году было запущено около 70 ракет.
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В миреКосмос - РИА НаукаЮжная КореяЯпонское мореПхеньян
 
 
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