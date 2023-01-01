КНДР запустила первую баллистическую ракету в 2023 году
Баллистическая ракета, которую в новогоднюю ночь запустила КНДР, пролетела 400 километров
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Баллистическая ракета, которую в ночь на воскресенье запустили военные КНДР, пролетела около 400 километров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ракетный пуск стал первым для КНДР в 2023 году.
Согласно южнокорейскому командованию, ракета пролетела около 400 километров перед тем, как упала в Японское море.
Сеул осудил последний ракетный пуск Северной Кореи как "значительную провокацию", наносящую ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе.
"Наши вооруженные силы будут поддерживать твердую боеготовность, основанную на возможностях ответа на любые провокации Северной Кореи", - говорится в сообщении южнокорейского командования.
Ранее в субботу КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров.
До этого 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника. 23 декабря Пхеньян вновь пустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять дронов КНДР проникли на территорию Южной Кореи. Также в КНДР с 26 декабря проходит 6-ой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва.
Как отмечает агентство Рёнхап, пуски ракет могут быть реакцией Пхеньяна на испытание Южной Кореей 30 декабря твердотопливной ракеты-носителя.
Всего КНДР в 2022 году было запущено около 70 ракет.
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