https://ria.ru/20230101/kitay-1842765780.html

Глава Медиакорпорации КНР поздравил зарубежную аудиторию с Новым Годом

Глава Медиакорпорации КНР поздравил зарубежную аудиторию с Новым Годом - РИА Новости, 01.01.2023

Глава Медиакорпорации КНР поздравил зарубежную аудиторию с Новым Годом

Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в эфире CGTN, Международного радио Китая и на онлайн-площадках обратился с новогодним поздравлением к... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T21:19

2023-01-01T21:19

2023-01-01T21:19

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МОСКВА, 1 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в эфире CGTN, Международного радио Китая и на онлайн-площадках обратился с новогодним поздравлением к зарубежной аудитории.В только что завершившемся 2022-м году Коммунистическая партия Китая успешно провела свой 20-й съезд, на котором была четко определена задача и намечен путь на великое возрождение китайской нации с помощью модернизации в китайском стиле. Будучи активным участником, свидетелем и летописцем новой эпохи, Медиакорпорация Китая в ярких красках представила это грандиозное событие миру, создав ряд таких шедевральных программ как "Великий курс", "Летопись десятилетия" и т.д., а также продолжила рассказывать замечательные истории о необычном десятилетии новой эпохи в Китае, получив широкое признание среди зрителей в стране и за рубежом."В 2022 году мы активно внедряли инновации, исследуя и объединяя идеи, искусство и технологии и добиваясь того, чтобы каждая программа была идеальной. Освещая Зимнюю Олимпиаду в Пекине, Медиакорпорация Китая при помощи самых современных технологий показала романтику в китайском стиле, объединив олимпийский дух и китайскую культуру, озарив снега Олимпиады светом технологий. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высоко оценил беспрецедентный масштаб и успехи в трансляции Олимпиады", - сказал Шэнь Хайсюн.Выпущенные Медиакорпорацией Китая "Китай в классике", "Китай в стихах и живописи" и другие эксклюзивные программы - это художественная интерпретация непрерывного развития китайской цивилизации, а также поиск красоты и общности человеческих цивилизаций. Гала-концерты, посвященные Празднику Весны, Празднику середины осени, Новому году, привели к всплеску интереса к китайской культуре за рубежом. Фестивали китайской культуры, Фестивали китайско-латинской и китайско-африканской дружбы, а также другие проведенные в 2022 году мероприятия стали своеобразным мостом, объединяющим сердца людей на разных континентах."За прошедший год мы провели Первый глобальный форум по инновациям в сфере СМИ, Китайско-Аргентинский форум по гуманитарным обменам на высоком уровне, Форум китайско-арабского сотрудничества в сфере СМИ и множество других показов и мероприятий, нацеленных на расширение сотрудничества между средствами массовой информации, мы продолжали укреплять механизмы сотрудничества с партнерами в регионе, а также укреплять дружбу и взаимодействие с зарубежными коллегами. После 20-го съезда КПК мы провели за рубежом 58 мероприятий под общим названием "Китай в новом походе и мир", на которых обменялись мнениями с друзьями из разных стран относительно ценности и смысла для мира китайской модернизации в новую эпоху и получили отзывы, передачи от более 2000 зарубежных медиа компаний и СМИ", - отметил гендиректор медиакорпорации.Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что Китай стоит на правильной стороне истории, на стороне прогресса человеческой цивилизации, стремится внести китайскую мудрость и китайский опыт в дело защиты мира и развития на планете."Сила влияния - это важный показатель для международных СМИ, а объективность - это жизнь средства массовой информации. В прошлом году мы усовершенствовали систему сбора новостной информации, а также свои возможности по информированию о важных мировых событиях. Мы увеличили число языков, на которых ведется вещание, с 44 до 68 и распространили вещание на 233 государства и региона мира. Освещая украинский кризис, пандемию и другие темы, мы отказываемся от предрассудков, придерживаемся фактов, показываем объективную и справедливую позицию Китая, китайское видение.В новом году мы продолжим также энергично и смело идти вперед, демонстрируя международному сообществу новый облик Китая в новую эпоху с разных углов зрения. В 2023 году мы отметим 10-летие инициативы "Один пояс, один путь". Мы будем укреплять дружбу с другими средствами массовой информации, стимулируя культурные обмены, чтобы продвигать общие ценности всего человечества и способствовать строительству глобального сообщества единой судьбы, беря на себя важную миссию средств массовой информации.В Китае говорят, "когда дни становятся длиннее, реки и горы особенно прекрасны, а весенний ветер несет с собой запах цветов и трав". В ожидании прихода весны я еще раз поздравляю Вас с Новым годом, желаю благополучия и счастья!", - заявил Шэнь Хайсюн.

https://ria.ru/20221230/kitay-1842431353.html

https://ria.ru/20221226/tovarooborot-1841447561.html

https://ria.ru/20221226/kitay-1841269973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, шэнь хайсюн, томас бах, си цзиньпин, пекин, китай, россия