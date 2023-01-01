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Профсоюз немецкой полиции потребовал запретить петарды - РИА Новости, 01.01.2023
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Профсоюз немецкой полиции потребовал запретить петарды
Профсоюз немецкой полиции потребовал запретить петарды - РИА Новости, 01.01.2023
Профсоюз немецкой полиции потребовал запретить петарды
Из-за большого количества нападений в новогоднюю ночь на полицейских и пожарные службы профсоюз полиции в Берлине выступил за запрет на использование петард,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T16:27
2023-01-01T16:27
в мире
берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 1 янв - РИА Новости. Из-за большого количества нападений в новогоднюю ночь на полицейских и пожарные службы профсоюз полиции в Берлине выступил за запрет на использование петард, передаёт радиостанция Deutschlandfunk. "После многочисленных нападений на экстренные службы в канун Нового года, берлинский профсоюз полиции требует далеко идущего запрета на использование петард", - сообщает радиостанция. Ранее сообщалось, что в германской столице от петард и ракет пострадали 22 человека. В 38 случаях нападениям подверглись экстренные службы, 15 сотрудников получили ранения, одному из пострадавших спасателей пришлось обратиться в больницу. В частности, в ход шли ящики из под пива и пиротехника, которыми разъяренные празднующие забрасывали прибывающих на вызовы правоохранителей и пожарные службы. В одном из случаев, как сообщает столичная пожарная охрана, люди в балаклавах специально вызвали наряд к горящей баррикаде в районе Лихтенраде, после чего забросали правоохранителей камнями и железными палками. Разогнать нарушителей порядка удалось лишь после приезда жандармерии. "По всей Германии мы видим, что пиротехника используется в качестве оружия", - отметил глава профсоюза по земле Берлин-Бранденбург Штефан Ве в интервью Deutschlandfunk. Поэтому необходим запрет на продажу и использование подобной пиротехники людьми, которые не занимаются этим профессионально, добавил он.
https://ria.ru/20221229/petarda-1842175918.html
https://ria.ru/20221230/feyerverki-1842508059.html
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
16:27 01.01.2023
 
Профсоюз немецкой полиции потребовал запретить петарды

Профсоюз немецкой полиции потребовал запретить петарды после нападений в новогоднюю ночь

© AFP 2022 / Daniel RolandСотрудники полиции Германии
Сотрудники полиции Германии - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / Daniel Roland
Сотрудники полиции Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 янв - РИА Новости. Из-за большого количества нападений в новогоднюю ночь на полицейских и пожарные службы профсоюз полиции в Берлине выступил за запрет на использование петард, передаёт радиостанция Deutschlandfunk.
"После многочисленных нападений на экстренные службы в канун Нового года, берлинский профсоюз полиции требует далеко идущего запрета на использование петард", - сообщает радиостанция.
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В Марий Эл ребенку оторвало пальцы при запуске петарды
Ранее сообщалось, что в германской столице от петард и ракет пострадали 22 человека. В 38 случаях нападениям подверглись экстренные службы, 15 сотрудников получили ранения, одному из пострадавших спасателей пришлось обратиться в больницу.
В частности, в ход шли ящики из под пива и пиротехника, которыми разъяренные празднующие забрасывали прибывающих на вызовы правоохранителей и пожарные службы. В одном из случаев, как сообщает столичная пожарная охрана, люди в балаклавах специально вызвали наряд к горящей баррикаде в районе Лихтенраде, после чего забросали правоохранителей камнями и железными палками. Разогнать нарушителей порядка удалось лишь после приезда жандармерии.
"По всей Германии мы видим, что пиротехника используется в качестве оружия", - отметил глава профсоюза по земле Берлин-Бранденбург Штефан Ве в интервью Deutschlandfunk. Поэтому необходим запрет на продажу и использование подобной пиротехники людьми, которые не занимаются этим профессионально, добавил он.
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