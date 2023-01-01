https://ria.ru/20230101/germaniya-1842741589.html

Профсоюз немецкой полиции потребовал запретить петарды

Профсоюз немецкой полиции потребовал запретить петарды - РИА Новости, 01.01.2023

Профсоюз немецкой полиции потребовал запретить петарды

Из-за большого количества нападений в новогоднюю ночь на полицейских и пожарные службы профсоюз полиции в Берлине выступил за запрет на использование петард,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T16:27

2023-01-01T16:27

2023-01-01T16:27

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БЕРЛИН, 1 янв - РИА Новости. Из-за большого количества нападений в новогоднюю ночь на полицейских и пожарные службы профсоюз полиции в Берлине выступил за запрет на использование петард, передаёт радиостанция Deutschlandfunk. "После многочисленных нападений на экстренные службы в канун Нового года, берлинский профсоюз полиции требует далеко идущего запрета на использование петард", - сообщает радиостанция. Ранее сообщалось, что в германской столице от петард и ракет пострадали 22 человека. В 38 случаях нападениям подверглись экстренные службы, 15 сотрудников получили ранения, одному из пострадавших спасателей пришлось обратиться в больницу. В частности, в ход шли ящики из под пива и пиротехника, которыми разъяренные празднующие забрасывали прибывающих на вызовы правоохранителей и пожарные службы. В одном из случаев, как сообщает столичная пожарная охрана, люди в балаклавах специально вызвали наряд к горящей баррикаде в районе Лихтенраде, после чего забросали правоохранителей камнями и железными палками. Разогнать нарушителей порядка удалось лишь после приезда жандармерии. "По всей Германии мы видим, что пиротехника используется в качестве оружия", - отметил глава профсоюза по земле Берлин-Бранденбург Штефан Ве в интервью Deutschlandfunk. Поэтому необходим запрет на продажу и использование подобной пиротехники людьми, которые не занимаются этим профессионально, добавил он.

https://ria.ru/20221229/petarda-1842175918.html

https://ria.ru/20221230/feyerverki-1842508059.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), германия