Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге от фейерверков пострадали восемь человек - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
https://ria.ru/20230101/feyerverk-1842736251.html
В Петербурге от фейерверков пострадали восемь человек
В Петербурге от фейерверков пострадали восемь человек - РИА Новости, 01.01.2023
В Петербурге от фейерверков пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали от применения фейерверков в Санкт-Петербурге за новогоднюю ночь, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T15:42
2023-01-01T15:43
происшествия
санкт-петербург
новый год — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842101616_823:764:3107:2048_1920x0_80_0_0_e183ef4df223476b98a3ad14b391b92b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Восемь человек пострадали от применения фейерверков в Санкт-Петербурге за новогоднюю ночь, сообщает городское ГУМЧС. "В результате применения пиротехники пострадали 8 человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий", - говорится в сообщении. В частности, на проспекте Кузнецова, 21 от попадания фейерверка обгорел балкон одной из квартир, на кровле дома 5 по улице Архитектора Данини в Пушкинском районе произошло возгорание строительных материалов. Еще одна петарда попала на балкон одной из квартир дома на Понтонной улице, здесь обошлось без возгорания. Как сообщает ведомство, в целом новогодняя ночь в Петербурге прошла относительно спокойно. За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Петербурга совершили 228 выездов. Всего в городе произошло 38 пожаров, при этом погиб один человек. Пожар произошел 31 декабря на Ленинском проспекте, где в двухкомнатной квартире частично обгорела кухня. Там было обнаружено тело погибшего.
https://ria.ru/20221230/mchs-1842375150.html
https://ria.ru/20230101/polsha-1842727094.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842101616_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_81a4ac37ca538a8e1b5695c4568beff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург, Новый год — 2023
15:42 01.01.2023 (обновлено: 15:43 01.01.2023)
 
В Петербурге от фейерверков пострадали восемь человек

В Петербурге за новогоднюю ночь от фейерверков пострадали восемь человек

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкЛюди запускают фейерверки во время празднования Нового года
Люди запускают фейерверки во время празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
Люди запускают фейерверки во время празднования Нового года. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Восемь человек пострадали от применения фейерверков в Санкт-Петербурге за новогоднюю ночь, сообщает городское ГУМЧС.
"В результате применения пиротехники пострадали 8 человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий", - говорится в сообщении.
Люди запускают фейерверки-фонтаны - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 02:55
В МЧС назвали места, где нельзя запускать фейерверки
В частности, на проспекте Кузнецова, 21 от попадания фейерверка обгорел балкон одной из квартир, на кровле дома 5 по улице Архитектора Данини в Пушкинском районе произошло возгорание строительных материалов. Еще одна петарда попала на балкон одной из квартир дома на Понтонной улице, здесь обошлось без возгорания.
Как сообщает ведомство, в целом новогодняя ночь в Петербурге прошла относительно спокойно. За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Петербурга совершили 228 выездов. Всего в городе произошло 38 пожаров, при этом погиб один человек. Пожар произошел 31 декабря на Ленинском проспекте, где в двухкомнатной квартире частично обгорела кухня. Там было обнаружено тело погибшего.
Наземные фейерверки - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 14:16Новый год — 2023
В Польше из-за новогодних фейерверков погибли два человека
 
Новый год — 2023ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала