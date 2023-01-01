https://ria.ru/20230101/feyerverk-1842736251.html

В Петербурге от фейерверков пострадали восемь человек

В Петербурге от фейерверков пострадали восемь человек - РИА Новости, 01.01.2023

В Петербурге от фейерверков пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали от применения фейерверков в Санкт-Петербурге за новогоднюю ночь, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T15:42

2023-01-01T15:42

2023-01-01T15:43

происшествия

санкт-петербург

новый год — 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Восемь человек пострадали от применения фейерверков в Санкт-Петербурге за новогоднюю ночь, сообщает городское ГУМЧС. "В результате применения пиротехники пострадали 8 человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий", - говорится в сообщении. В частности, на проспекте Кузнецова, 21 от попадания фейерверка обгорел балкон одной из квартир, на кровле дома 5 по улице Архитектора Данини в Пушкинском районе произошло возгорание строительных материалов. Еще одна петарда попала на балкон одной из квартир дома на Понтонной улице, здесь обошлось без возгорания. Как сообщает ведомство, в целом новогодняя ночь в Петербурге прошла относительно спокойно. За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Петербурга совершили 228 выездов. Всего в городе произошло 38 пожаров, при этом погиб один человек. Пожар произошел 31 декабря на Ленинском проспекте, где в двухкомнатной квартире частично обгорела кухня. Там было обнаружено тело погибшего.

https://ria.ru/20221230/mchs-1842375150.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург