https://ria.ru/20230101/diplomy-1842774802.html
Матвиенко призвала согласовать взаимное признание дипломов России и Боливии
Матвиенко призвала согласовать взаимное признание дипломов России и Боливии - РИА Новости, 01.01.2023
Матвиенко призвала согласовать взаимное признание дипломов России и Боливии
РФ существенно увеличила квоту госстипендии для студентов из Боливии, необходимо подписать соглашение о взаимном признании дипломов, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T23:10
2023-01-01T23:10
2023-01-01T23:10
боливия
россия
валентина матвиенко
луис арсе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. РФ существенно увеличила квоту госстипендии для студентов из Боливии, необходимо подписать соглашение о взаимном признании дипломов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Я бы просила Вас дать поручение Министерству иностранных дел ускорить согласование и в ходе Вашего визита в Россию мы могли бы его подписать", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20230101/vizit-1842764948.html
боливия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, россия, валентина матвиенко, луис арсе, в мире
Боливия, Россия, Валентина Матвиенко, Луис Арсе, В мире
Матвиенко призвала согласовать взаимное признание дипломов России и Боливии
Матвиенко призвала подписать соглашение о взаимном признании дипломов России и Боливии