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Матвиенко призвала согласовать взаимное признание дипломов России и Боливии - РИА Новости, 01.01.2023
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Матвиенко призвала согласовать взаимное признание дипломов России и Боливии
Матвиенко призвала согласовать взаимное признание дипломов России и Боливии - РИА Новости, 01.01.2023
Матвиенко призвала согласовать взаимное признание дипломов России и Боливии
РФ существенно увеличила квоту госстипендии для студентов из Боливии, необходимо подписать соглашение о взаимном признании дипломов, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T23:10
2023-01-01T23:10
боливия
россия
валентина матвиенко
луис арсе
в мире
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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. РФ существенно увеличила квоту госстипендии для студентов из Боливии, необходимо подписать соглашение о взаимном признании дипломов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Я бы просила Вас дать поручение Министерству иностранных дел ускорить согласование и в ходе Вашего визита в Россию мы могли бы его подписать", - добавила Матвиенко.
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боливия, россия, валентина матвиенко, луис арсе, в мире
Боливия, Россия, Валентина Матвиенко, Луис Арсе, В мире
23:10 01.01.2023
 
Матвиенко призвала согласовать взаимное признание дипломов России и Боливии

Матвиенко призвала подписать соглашение о взаимном признании дипломов России и Боливии

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. РФ существенно увеличила квоту госстипендии для студентов из Боливии, необходимо подписать соглашение о взаимном признании дипломов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы приветствуем то, что студенты из Боливии обучаются в российских высших учебных заведениях, в университетах России. Мы существенно увеличили квоту государственной стипендии для студентов из Боливии. Но у нас до сих пор не согласовано, не подписано соглашение о взаимном признании дипломов", - сказала она в ходе двусторонней встречи с президентом Боливии Луисом Арсе.
"Я бы просила Вас дать поручение Министерству иностранных дел ускорить согласование и в ходе Вашего визита в Россию мы могли бы его подписать", - добавила Матвиенко.
Президент Боливии Луис Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 21:06
Матвиенко выразила надежду на визит президента Боливии в Россию в 2023 году
 
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