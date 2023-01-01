Матвиенко призвала согласовать взаимное признание дипломов России и Боливии

"Мы приветствуем то, что студенты из Боливии обучаются в российских высших учебных заведениях, в университетах России. Мы существенно увеличили квоту государственной стипендии для студентов из Боливии. Но у нас до сих пор не согласовано, не подписано соглашение о взаимном признании дипломов", - сказала она в ходе двусторонней встречи с президентом Боливии Луисом Арсе.