https://ria.ru/20230101/braziliya-1842759868.html

Матвиенко заявила о готовности Бразилии к перезапуску отношений с Россией

Матвиенко заявила о готовности Бразилии к перезапуску отношений с Россией - РИА Новости, 01.01.2023

Матвиенко заявила о готовности Бразилии к перезапуску отношений с Россией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Бразилии подтвердил готовность и заинтересованность перезапустить российско-бразильские... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T19:52

2023-01-01T19:52

2023-01-01T19:52

валентина матвиенко

бразилия

совет федерации рф

луис инасиу лула да силва

в мире

россия

экономика

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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Бразилии подтвердил готовность и заинтересованность перезапустить российско-бразильские отношения во многих сферах. Спикер СФ представила Россию в Бразилии на церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоялась в воскресенье 1 января. "Вновь избранный президент подтвердил готовность и заинтересованность как бы перезапустить российско-бразильские отношения с точки зрения наращивания объема торгово-экономического сотрудничества, в научной сфере, в технической сфере, в сфере природоохранной и в самых разных иных", - сказала она. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины. Спикер СФ Матвиенко в субботу также провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансой Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации. Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.

https://ria.ru/20221006/proekty-1821874085.html

https://ria.ru/20221209/posol-1837368303.html

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валентина матвиенко, бразилия, совет федерации рф, луис инасиу лула да силва, в мире, россия, экономика