https://ria.ru/20230101/braziliya-1842682873.html
Лула да Силва перед инаугурацией встретился с делегациями России и Украины
Лула да Силва перед инаугурацией встретился с делегациями России и Украины - РИА Новости, 01.01.2023
Лула да Силва перед инаугурацией встретился с делегациями России и Украины
Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации встретился с главами делегаций России и Украины, следует из его публикаций в... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T03:02
2023-01-01T03:02
2023-01-01T14:54
в мире
луис инасиу лула да силва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв — РИА Новости. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации встретился с главами делегаций России и Украины, следует из его публикаций в Twitter. Кроме того, Лула да Силва сообщил, что встретился с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко."В Бразилии у нас есть традиция защищать целостность наций, и мы будем говорить со всеми ради мира", — написал он. В субботу политик больше не сделал никаких заявлений в Twitter о встречах с другими приглашенными на инаугурацию. Будущий президент не раз высказывался за то, чтобы конфликт на Украине решился путем диалога.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, луис инасиу лула да силва, валентина матвиенко, украина, бразилия, россия, совет федерации рф
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Валентина Матвиенко, Украина, Бразилия, Россия, Совет Федерации РФ
03:02 01.01.2023 (обновлено: 14:54 01.01.2023)
Лула да Силва перед инаугурацией встретился с делегациями России и Украины
Лула да Силва перед инаугурацией встретился с главами делегаций России и Украины
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв — РИА Новости. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации встретился с главами делегаций России и Украины, следует из его публикаций в Twitter.
"Я встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой российской делегации (на инаугурации. — Прим. ред.). Я выразил желание Бразилии о достижении мира, чтобы стороны скоро нашли точки соприкосновения для прекращения конфликта", — написал он.
Кроме того, Лула да Силва сообщил, что встретился с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко.
"В Бразилии у нас есть традиция защищать целостность наций, и мы будем говорить со всеми ради мира", — написал он.
В субботу политик больше не сделал никаких заявлений в Twitter о встречах с другими приглашенными на инаугурацию.
Будущий президент не раз высказывался за то, чтобы конфликт на Украине решился путем диалога.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.