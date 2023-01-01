https://ria.ru/20230101/braziliya-1842682873.html

Лула да Силва перед инаугурацией встретился с делегациями России и Украины

Лула да Силва перед инаугурацией встретился с делегациями России и Украины - РИА Новости, 01.01.2023

Лула да Силва перед инаугурацией встретился с делегациями России и Украины

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации встретился с главами делегаций России и Украины, следует из его публикаций в... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T03:02

2023-01-01T03:02

2023-01-01T14:54

в мире

луис инасиу лула да силва

валентина матвиенко

украина

бразилия

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23423/22/234232267_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_15bd497650b5c15e8eb563665abf7c9e.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв — РИА Новости. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации встретился с главами делегаций России и Украины, следует из его публикаций в Twitter. Кроме того, Лула да Силва сообщил, что встретился с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко."В Бразилии у нас есть традиция защищать целостность наций, и мы будем говорить со всеми ради мира", — написал он. В субботу политик больше не сделал никаких заявлений в Twitter о встречах с другими приглашенными на инаугурацию. Будущий президент не раз высказывался за то, чтобы конфликт на Украине решился путем диалога.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221230/braziliya-1842467711.html

https://ria.ru/20221209/posol-1837368303.html

украина

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луис инасиу лула да силва, валентина матвиенко, украина, бразилия, россия, совет федерации рф