https://ria.ru/20230101/bayden-1842685288.html

"Пугающе": в Сети прокомментировали новогоднее заявление Байдена

"Пугающе": в Сети прокомментировали новогоднее заявление Байдена - РИА Новости, 01.01.2023

"Пугающе": в Сети прокомментировали новогоднее заявление Байдена

Пользователи Twitter высмеяли новогоднее заявление президента США Джо Байдена, опубликованное в его официальном аккаунте. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T04:57

2023-01-01T04:57

2023-01-01T14:22

в мире

джо байден

барак обама

владимир путин

ливия

сирия

сша

twitter

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли новогоднее заявление президента США Джо Байдена, опубликованное в его официальном аккаунте."Готов делать дела в 2023 году", — написал Байден.К публикации лидера Штатов прикреплена фотография, на которой президент поднимается по ступенькам со стаканом кофе в одной руке и папкой с документами в другой. Все это происходит на фоне зеленой лужайки на территории Белого дома.Пользователи с иронией отнеслись к заявлению президента."В этом году ты научишься самостоятельно менять подгузники?" — спросил Year Zero — Rory Biller."Твоя жена знает, что ты на улице?" — поинтересовался Boomer Mays."Я уверен, что он идет не в ту сторону", — предположил пользователь."Пугающе", — прокомментировал MatthewJshow."Как, например, написав заявление об отставке, чтобы мы, люди, смогли наконец начать уважать тебя хоть за один поступок?" — с иронией отметил King B."А какие-нибудь ты сделал в 2022-м?" — поинтересовался Oclasus."Больше отмывания денег?" — заключил tim anderson.В 2022 году Байдену исполнилось 80 лет. В Сети неоднократно обращали внимание на его странное поведение. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20221228/bayden-1842064830.html

https://ria.ru/20221230/sudimost-1842556997.html

ливия

сирия

сша

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в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, ливия, сирия, сша, twitter