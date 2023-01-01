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"Пугающе": в Сети прокомментировали новогоднее заявление Байдена - РИА Новости, 01.01.2023
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"Пугающе": в Сети прокомментировали новогоднее заявление Байдена
"Пугающе": в Сети прокомментировали новогоднее заявление Байдена - РИА Новости, 01.01.2023
"Пугающе": в Сети прокомментировали новогоднее заявление Байдена
Пользователи Twitter высмеяли новогоднее заявление президента США Джо Байдена, опубликованное в его официальном аккаунте. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T04:57
2023-01-01T14:22
в мире
джо байден
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли новогоднее заявление президента США Джо Байдена, опубликованное в его официальном аккаунте."Готов делать дела в 2023 году", — написал Байден.К публикации лидера Штатов прикреплена фотография, на которой президент поднимается по ступенькам со стаканом кофе в одной руке и папкой с документами в другой. Все это происходит на фоне зеленой лужайки на территории Белого дома.Пользователи с иронией отнеслись к заявлению президента."В этом году ты научишься самостоятельно менять подгузники?" — спросил Year Zero — Rory Biller."Твоя жена знает, что ты на улице?" — поинтересовался Boomer Mays."Я уверен, что он идет не в ту сторону", — предположил пользователь."Пугающе", — прокомментировал MatthewJshow."Как, например, написав заявление об отставке, чтобы мы, люди, смогли наконец начать уважать тебя хоть за один поступок?" — с иронией отметил King B."А какие-нибудь ты сделал в 2022-м?" — поинтересовался Oclasus."Больше отмывания денег?" — заключил tim anderson.В 2022 году Байдену исполнилось 80 лет. В Сети неоднократно обращали внимание на его странное поведение. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20221228/bayden-1842064830.html
https://ria.ru/20221230/sudimost-1842556997.html
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в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, ливия, сирия, сша, twitter
В мире, Джо Байден, Барак Обама, Владимир Путин, Ливия, Сирия, США, Twitter
04:57 01.01.2023 (обновлено: 14:22 01.01.2023)
 
"Пугающе": в Сети прокомментировали новогоднее заявление Байдена

Пользователи Twitter высмеяли "пугающее" новогоднее заявление президента США Байдена

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли новогоднее заявление президента США Джо Байдена, опубликованное в его официальном аккаунте.
"Готов делать дела в 2023 году", — написал Байден.
К публикации лидера Штатов прикреплена фотография, на которой президент поднимается по ступенькам со стаканом кофе в одной руке и папкой с документами в другой. Все это происходит на фоне зеленой лужайки на территории Белого дома.
Пользователи с иронией отнеслись к заявлению президента.
"В этом году ты научишься самостоятельно менять подгузники?" — спросил Year Zero — Rory Biller.
"Твоя жена знает, что ты на улице?" — поинтересовался Boomer Mays.
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"Я уверен, что он идет не в ту сторону", — предположил пользователь.
"Пугающе", — прокомментировал MatthewJshow.
"Как, например, написав заявление об отставке, чтобы мы, люди, смогли наконец начать уважать тебя хоть за один поступок?" — с иронией отметил King B.
"А какие-нибудь ты сделал в 2022-м?" — поинтересовался Oclasus.
"Больше отмывания денег?" — заключил tim anderson.
В 2022 году Байдену исполнилось 80 лет. В Сети неоднократно обращали внимание на его странное поведение. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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В миреДжо БайденБарак ОбамаВладимир ПутинЛивияСирияСШАTwitter
 
 
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