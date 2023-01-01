https://ria.ru/20230101/avtomobili-1842748453.html

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли около 700 машин

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли около 700 машин - РИА Новости, 01.01.2023

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли около 700 машин

Правоохранители во Франции в новогоднюю ночь задержали 490 человек, в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей, сообщает министерство внутренних дел... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T17:43

2023-01-01T17:43

2023-01-01T17:55

в мире

жеральд дарманен

франция

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ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости. Правоохранители во Франции в новогоднюю ночь задержали 490 человек, в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей, сообщает министерство внутренних дел страны. "Было сожжено 690 автомобилей... Полицейские и жандармы произвели 490 задержаний... 2022 год становится, таким образом, годом, в котором в новогоднюю ночь сожжено наименьшее число автомобилей и произведено наибольшее число задержаний", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter-аккаунте министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена. Согласно заявлению, в новогоднюю ночь во Франции было задействовано 90 тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, сообщается о ряде пострадавших со стороны правоохранителей. В ночь на 2022 год во Франции был задержан 441 человек за нарушения порядка и сожжены 874 автомобиля.

https://ria.ru/20221224/manifestatsiya-1841137237.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жеральд дарманен, франция