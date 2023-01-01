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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли около 700 машин - РИА Новости, 01.01.2023
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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли около 700 машин
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли около 700 машин - РИА Новости, 01.01.2023
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли около 700 машин
Правоохранители во Франции в новогоднюю ночь задержали 490 человек, в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей, сообщает министерство внутренних дел... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T17:43
2023-01-01T17:55
в мире
жеральд дарманен
франция
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ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости. Правоохранители во Франции в новогоднюю ночь задержали 490 человек, в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей, сообщает министерство внутренних дел страны. "Было сожжено 690 автомобилей... Полицейские и жандармы произвели 490 задержаний... 2022 год становится, таким образом, годом, в котором в новогоднюю ночь сожжено наименьшее число автомобилей и произведено наибольшее число задержаний", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter-аккаунте министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена. Согласно заявлению, в новогоднюю ночь во Франции было задействовано 90 тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, сообщается о ряде пострадавших со стороны правоохранителей. В ночь на 2022 год во Франции был задержан 441 человек за нарушения порядка и сожжены 874 автомобиля.
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в мире, жеральд дарманен, франция
В мире, Жеральд Дарманен, Франция
17:43 01.01.2023 (обновлено: 17:55 01.01.2023)
 
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли около 700 машин

Во Франции в новогоднюю ночь задержали около 500 человек, сожгли около 700 автомобилей

© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZONАвтомобили, сожженные в новогоднюю ночь, на автомобильной свалке в Страсбурге, Франция. 1 января 2023
Автомобили, сожженные в новогоднюю ночь, на автомобильной свалке в Страсбурге, Франция. 1 января 2023 - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZON
Автомобили, сожженные в новогоднюю ночь, на автомобильной свалке в Страсбурге, Франция. 1 января 2023
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости. Правоохранители во Франции в новогоднюю ночь задержали 490 человек, в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей, сообщает министерство внутренних дел страны.
"Было сожжено 690 автомобилей... Полицейские и жандармы произвели 490 задержаний... 2022 год становится, таким образом, годом, в котором в новогоднюю ночь сожжено наименьшее число автомобилей и произведено наибольшее число задержаний", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter-аккаунте министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена.
Согласно заявлению, в новогоднюю ночь во Франции было задействовано 90 тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, сообщается о ряде пострадавших со стороны правоохранителей.
В ночь на 2022 год во Франции был задержан 441 человек за нарушения порядка и сожжены 874 автомобиля.
Митинг курдов в Париже - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря 2022, 20:42
В Париже на манифестации курдов пострадали более 30 полицейских
 
В миреЖеральд ДарманенФранция
 
 
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