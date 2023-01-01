https://ria.ru/20230101/armiya-1842678885.html
Вступил в силу указ об увеличении численности ВС России
Вступил в силу указ об увеличении численности ВС России - РИА Новости, 01.01.2023
Вступил в силу указ об увеличении численности ВС России
Вступил в силу указ президента России Владимира Путина номер 575 от 25 августа 2022 года об увеличении численности отечественных вооруженных сил. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T00:46
2023-01-01T00:46
2023-01-01T01:04
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Вступил в силу указ президента России Владимира Путина номер 575 от 25 августа 2022 года об увеличении численности отечественных вооруженных сил. Согласно тексту документа, штатная численность устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их рядах — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих. Для реализации этого пункта указа Минобороны планируется выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета. На итоговой коллеги Минобороны, которая прошла 21 декабря 2022 года, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что для гарантированного выполнения задач по обеспечению безопасности государству необходимо довести общую численность военнослужащих Вооруженных сил России до 1,5 миллиона, а число контрактников — до 695 тысяч человек. К концу этого года численность военнослужащих по контракту увеличится до 521 тысяч человек. Кроме того, отмечал на коллегии министр, в числе мер по укреплению безопасности страны предлагается поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.
https://ria.ru/20221227/ks-1841704070.html
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безопасность, владимир путин, сергей шойгу, россия
Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия
00:46 01.01.2023 (обновлено: 01:04 01.01.2023)
Вступил в силу указ об увеличении численности ВС России
Вступил в силу указ президента России об увеличении численности Вооруженных сил