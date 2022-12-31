https://ria.ru/20221231/zelenskiy-1842583553.html

Во Франции раскрыли неудобную для европейцев правду о Зеленском

Во Франции раскрыли неудобную для европейцев правду о Зеленском - РИА Новости, 31.12.2022

Во Франции раскрыли неудобную для европейцев правду о Зеленском

Новый украинский закон о печати противоречит европейской свободе слова и укрепляет нацистскую диктатуру Зеленского, написал лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T05:23

2022-12-31T05:23

2022-12-31T07:44

в мире

верховная рада украины

twitter

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_694d0f4b4f81e53c62062b3692504f26.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новый украинский закон о печати противоречит европейской свободе слова и укрепляет нацистскую диктатуру Зеленского, написал лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино в Twitter.Он также отметил, что союз журналистов Украины также недоволен новым законом и считает, что он представляет самую большую угрозу свободе слова за время существования независимой Украины.Ранее Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали в том числе украинские депутаты. Согласно документу, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент.На сайте Верховной рады документ под названием "Проект закона о медиа" получил статус "возвращен с подписью президента".

https://ria.ru/20221215/zakon-1838969241.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, верховная рада украины, twitter, украина