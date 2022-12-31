05:23 31.12.2022 (обновлено: 07:44 31.12.2022)
Во Франции раскрыли неудобную для европейцев правду о Зеленском
Французский политик Асселино: закон Зеленского о медиа укрепляет нацистскую диктатуру
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новый украинский закон о печати противоречит европейской свободе слова и укрепляет нацистскую диктатуру Зеленского, написал лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино в Twitter.
"Зеленский укрепляет свою неонацистскую диктатуру. Даже европейская федерация журналистов возмущена! Ее представители считают, что новый украинский закон о печати содержит "многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям", — заявил политик.
Он также отметил, что союз журналистов Украины также недоволен новым законом и считает, что он представляет самую большую угрозу свободе слова за время существования независимой Украины.
Ранее Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали в том числе украинские депутаты. Согласно документу, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент.
На сайте Верховной рады документ под названием "Проект закона о медиа" получил статус "возвращен с подписью президента".
15 декабря, 17:40Журналисты раскритиковали украинский закон о медиа, пишут СМИ